Акция Scorpions в поддержку детского хосписа Дом с маяком: розыгрыш билетов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Легендарные Scorpions проводят акцию в поддержку детского хосписа "Дом с маяком". Как сообщили в "Доме с маяком", с 3 по 27 октября поклонники группы имеют уникальную возможность не только получить два билета в фан-зону и эксклюзивные открытки с автографами группы, но и сделать при этом огромное доброе дело, оказав поддержку детям — подопечным детского хосписа.

Для этого необходимо до 27 октября отправить SMS со словом "Концерт" и суммой пожертвования на короткий номер детского хосписа 1200. Например, "Концерт 500".

Генератор случайных чисел определит двух победителей 27 октября в 17.00, каждый из них получит два билета в фан-зону на концерт легендарной группы.

В 2013 году группа Scorpions уже принимала участие в судьбе одного из подопечных детского хосписа. У Алексея Аничкина была мечта — побывать на концерте любимой группы, которая как раз выступала в Москве, но, к сожалению, поехать на тот концерт Леша уже не мог из-за своего состояния. Тогда вокалист Scorpions Клаус Майне позвонил в хоспис и лично спел для Леши песню по телефону.

Эта история стала одной из тех, что вдохновили команду детского хосписа на проект "Мечты сбываются", который сейчас активно реализуется. Он помогает исполнять мечты детей, какими бы необычными и сложными они ни казались. ПОМОЧЬ