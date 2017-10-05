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Жизнь без преград

Забег на колясках становится авторитетным мероприятием, считает Терентьев

17:0105.10.2017
(обновлено: 17:07 05.10.2017)
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© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидовЗабег на колясках становится авторитетным событием, считает ТерентьевЗабег на колясках становится авторитетным событием, считает Терентьев
© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидов

Гонка на спортивных колясках становится авторитетным международным мероприятием для спортивного сообщества людей с инвалидностью. Такое мнение высказал председатель оргкомитета 3rd International GRAND PRIX Rezept Sport Wheelchair Half marathon, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы ФС РФ, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

Третий международный полумарафон на спортивных колясках "Рецепт-спорт" прошел на главной гоночной трассе страны "Сочи автодром". В нем приняли участие не только знаменитые спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, но и перспективная молодежь из российских регионов, а также участники из Казахстана.

Одним из новшеств этого года стал массовый забег участников фестиваля "Пара-арт" на дистанцию 200 метров на активных колясках. Общее количество участников мероприятия, включая участников полумарафона и массового забега, составило 39 человек.

"Скорость и зрелищность гонки гораздо выше обычного марафона. Проведение полумарафона на гоночной трассе "Формулы-1" — уникальный опыт. Пробежать на таком автодроме — мечта каждого спортсмена. Уверен, что в России должно проводиться как можно больше подобных международных соревнований для людей с инвалидностью. Это даст возможность спортсменам обмениваться опытом, а зрителям и участникам подарит яркие впечатления и послужит делу развития паралимпийского спорта. Мы будем стремиться, чтобы наше мероприятие приобретало год от года все большую статусность. У нас большие планы!" — отметил Терентьев.

В третьем международном полумарафоне соревновались 22 спортсмена из России и Казахстана. Среди участников гонки 11 спортсменов-паралимпийцев, членов сборной команды России, воспитанников заслуженного тренера России Ирины Громовой. Среди них: Виталий Гриценко, Вероника Доронина, Артем Шишковский, Арсен Курбанов, Иван Гончаров, Наталья Рыжова, Наталья Кочерова, Акжана Абдикаримова, Александр Ганзей, Ирина Гуляева, Рустам Аминов.

По итогам полумарафона победу в классе Т53/54 одержал Виталий Гриценко (Россия) с результатом 47 минут 17 секунд, вторым стал Александр Ганзей с результатом 47 минут 57 секунд, третьим — Семен Радаев с результатом 49 минут 7 секунд.

У женщин лучший результат показала Наталья Кочерова (Россия, 49 минут 10 секунд), на втором месте — Акжана Абдикаримова (Россия, 54 минуты 41 секунда), на третьем — Ирина Гуляева (Россия, 55 минут 58 секунд).

Среди мужчин в классе Т51/52 первое место занял Артем Шишковский (Россия) с результатом 59 минут 50 секунд.

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