Фонд "Линия жизни" откроет два новых направления медицинской программы

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" запускает новые направления медицинской программы – "ИВЛ на дому" и "Эндопротезирование при костных саркомах", рассказали представители фонда на пресс-конференции.

"Это две большие области, в которых детям требуется современная и высокотехнологичная медицинская помощь", — отметила президент фонда Фаина Захарова.

По ее словам, высокотехнологичные протезы, которые устанавливают пациентам, позволяют избежать ампутации и возвращают ребенка к полноценной здоровой жизни.

"А благодаря программе "ИВЛ на дому" дети, которые раньше годами лежали в больницах, смогут быть рядом со своими родителями", — добавила Захарова.

Проект "ИВЛ на дому" позволит перевести пациентов, которым необходима постоянная искусственная вентиляция легких, на домашнее лечение, где проводить процедуру смогут уже не врачи, а родители ребенка.

"Когда становится ясно, что было бы неплохо этому пациенту переехать домой — ребенку приятнее быть в домашних стенах, — то встает вопрос, готовы ли к этому родители, и начинается обучение у постели их собственного ребенка", — рассказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

Для этого фонд закупает аппараты для искусственной вентиляции легких, а врачи учат родителей ребенка ими пользоваться. На сегодняшний день уже 13 детей перевели из реанимаций домой по программе фонда, в пилотном проекте принимают участие сразу несколько регионов страны.

"Настоящим прорывом в лечении пациентов с диагнозом остеосаркома стали органосохраняющие операции с последующим протезированием. Сегодня ампутация конечности случается крайне редко", — рассказал директор НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" Минздрава России, академик РАН Мамед Алиев.

По словам представителей НИИ, органосохраняющее лечение таких пациентов проводится в 95% случаев, а эндопротезирование позволяет не только сохранить конечность, но и значительно повысить качество жизни ребенка. Фонд также приобрел и установил в в НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" аппарат OSCAR 3, который значительно упрощает процедуру ремонта или замены протеза.