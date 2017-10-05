Российские звезды споют с воспитанниками интернатов для слепых

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. 12 октября в "Крокус сити холле" пройдет VII Международный благотворительный фестиваль "Белая трость". Основная цель этого мероприятия — творческая реабилитация незрячих, слабослышащих и слепоглухих детей, сообщает пресс-служба фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".

В преддверии Международного дня белой трости также состоится гала-концерт, организованный благотворительным фондом Дианы Гурцкой "По зову сердца", в рамках которого популярные артисты споют вместе с одаренными подростками — воспитанниками интернатов для слепых, слабовидящих, слабослышащих и слепоглухих детей на одной сцене.

Белая трость как символ незрячего человека впервые появилась в Англии в 1921 году. Молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, потерявший зрение в результате несчастного случая, решил покрасить свою трость белой краской, чтобы она стала заметна окружающим. Эту идею подхватили незрячие в Европе и Америке. Международный день белой трости был установлен в США в 1964 году, а в Советском Союзе — в 1987 году.