В Национальном театре Великобритании пройдет премьера международной версии спектакля "Прикасаемые". Как сообщили в фонде поддержки слепоглухих "Со-единение", спектакль, который рассказывает о коммуникации слепоглухих и зрячеслыщащих людей, состоится 14 октября.

Спектакль будет идти на русском, английском, французском и жестовом языках, с субтитрами и аудиодескрипцией. Билеты продаются на сайте Национального театра Великобритании.

Международная версия спектакля "Прикасаемые" — это масштабный инклюзивный проект, в котором наравне с известными актерами России и Великобритании сыграют пятеро российских, двое британских и один французский слепоглухой актер. Основой спектакля стали документальные истории слепоглухих и зрячеслыщащих людей из разных стран, рассказанные с помощью разговорного, жестового языка и языка драматического театра.

Герои принадлежат к разным национальностям, поколениям, социальным стратам и мировоззрениям. Спектакль исследует эмоциональные "американские горки" того, каково это быть человеком, как каждый из нас строит свою жизнь и что происходит, когда два совсем разных мира сталкиваются и объединяются.

© Антон Ростовский Премьера «Прикасаемых» состоится в Лондоне 14 октября © Антон Ростовский Премьера «Прикасаемых» состоится в Лондоне 14 октября

Главная идея обновленных "Прикасаемых" — равноправие и сотрудничество на сцене всех героев спектакля и активное участие в театральном действе. Поэтому если в первой версии все истории за слепоглухих рассказывали зрячеслыщащие актеры, то в международной все участники становятся полноценными рассказчиками.

Одну из главных линий постановки спектакля составят истории двух слепоглухих — Хелен Келлер, американской писательницы, лектора и политической активистки, и Ольги Скороходовой, первой слепоглухой женщины в российской науке. На их примере можно будет наблюдать, как развивалось отношение к слепоглухим людям в разных частях света.

Первая версия "Прикасаемых" создавалась в Москве в рамках международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" на сцене Государственного театра наций. Премьера с успехом прошла 19 апреля 2015 года. С этого момента "Прикасаемые" были показаны более 30 раз, в них сыграли выдающиеся российские актеры Евгений Миронов, Анатолий Белый, Евгений Цыганов, а также Ингеборга Дапкунайте. Спектакль был номинирован на самые престижные российские премии, в том числе на Российскую театральную премию "Золотая маска".

Проект в Лондоне реализуется Центром творческих проектов "Инклюзион" и театральной компанией Graeae при участии Британского совета, фонда "Со-единение" и Сбербанка.