Итоги года благотворительности подведут на конференции Форума доноров

15-я ежегодная конференция Форума доноров пройдет 26 октября в Москве — это главная дискуссионная площадка, посвященная вопросам развития благотворительности в России. Как сообщили организаторы, регистрация на участие в конференции продолжается.

Тема этого года — доверие в благотворительности как ключевое условие взаимоотношений между бизнесом и социумом, отражение эффективности работы организации и достижения значимых для общества результатов и их трансляции. В этом году Форум доноров отмечает 15-летний юбилей, и подведение промежуточных итогов развития благотворительного сектора, определение правил игры для его новых участников с учетом накопленной практики особенно актуально.

На площадке конференции параллельно с основной программой интерактивных групповых дискуссий, панельных сессий будут работать две консультационные зоны: по вопросам построения эффективной коммуникации со стейкхолдерами через онлайн-инструменты (сайты, контекстная реклама, социальные сети и тому подобное) и по юридическим и финансовым вопросам. Работа каждой из зон начнется с небольшого обсуждения (митапа) и продолжится индивидуальными консультациями специалистов. Уже сейчас можно задать экспертам вопросы, а также забронировать время для индивидуальной консультации.

Среди спикеров конференции представители бизнес-среды, законодательного сегмента, научного сообщества, аналитических и исследовательских организаций, институтов развития, СМИ, лидеры некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

"В этот раз нам захотелось сделать необычную конференцию и по содержанию, и по форме. Мы хотим открыто поговорить о правилах игры в секторе: о стандартах работы и стандартах взаимоотношений, о том, кто и как должен их задавать и следить за соблюдением, как вовлечь в этот процесс технологии и международный опыт. Ну а чтобы активизировать дискуссию, предложим живые, интерактивные форматы: от мини-докладов до игротехник, от опросов до консультативного салона", — рассказывает Дмитрий Поликанов, президент фонда поддержки слепоглухих "Со-единение", председатель совета Форума доноров на 2017-2018 годы.

В рамках конференции состоится подведение итогов конкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность", а также будут объявлены лауреаты премии "За содействие внедрению и практическому использованию оценки в деятельности благополучателей", учрежденной в 2016 году Форумом доноров и Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик и направленной на поощрение вклада донорских организаций в развитие оценки в России.