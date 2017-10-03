В Москве показали, как выглядит благотворительность

В Москве, в саду "Эрмитаж" открылась фотовыставка, посвященная деятельности НКО, фондов и социально активных компаний, реализующих благотворительные и общественно значимые проекты, — "ОБЪЕКТИВная благотворительность". Как сообщили организаторы, в рамках предшествующего выставке конкурса по инициативе ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров" участники присылали фотоснимки с историями, раскрывающими особенность и значимость благотворительной деятельности.

"Мы хотим, чтобы благотворительность стала делом не только отдельных меценатов и благотворителей, а делом каждого из нас. Чтобы каждый желающий мог узнать, чем живут организации, благотворительные фонды и как в этом может поучаствовать любой человек", — заявила, открывая церемонию, ведущая, член совета "Форума доноров", президент БФ "В ответе за будущее" Анна Сошинская.

Всего на федеральный этап конкурса, по словам организатора, исполнительного директора "Форума доноров" Александры Болдыревой, поступило более 160 фотографий. Отличительная особенность этого года — выход выставки за пределы столичной аудитории: в аэропортах, парках, музеях Южно-Сахалинска, Анадыря, Норильска, Новосибирска, Санкт-Петербурга в ближайшее время будут представлены как участники федеральной выставки, так и локальные фотоистории.

Выставка продлится в Москве до 31 октября. Вторую волну посетителей организаторы ожидают начиная с 26 октября, именно в этот день на ежегодной конференции "Форума доноров" по благотворительности будут подведены итоги конкурса: состоится церемония награждения финалистов, а также победителей в номинациях "Приз зрительских симпатий" (по итогам онлайн-голосования на сайте проекта и в социальных сетях), "Признание коллег" (по результатам закрытого опроса участников конференции) и специальной номинации Russ Outdoor. Последний партнер предоставит победителю беспрецедентную возможность — размещение своего макета на наружных рекламных конструкциях города. Это общественное признание станет для фондов и компаний наградой за публичность, информационную открытость и эффективную работу по выстраиванию доверительных отношений с аудиторией.

Конкурс и фотовыставка проводятся уже в шестой раз. Организаторы уверены, что вдохновляющие примеры привлекут внимание к самому факту существования благотворительных организаций и тем изменениям, которые происходят благодаря их работе, и расширят круг неравнодушных.