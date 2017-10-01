Непреклонный возраст, или Как Москва поддерживает старшее поколение

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. 1 октября Москва отмечает День старшего поколения. В программе праздника 1350 мероприятий — от чаепитий и круглых столов до концертов и фестиваля "Песни прошлых лет". Центры социального обслуживания и пансионаты для ветеранов войны и труда устроят дни открытых дверей, где расскажут пенсионерам о возможностях для отдыха, обучения и общения, которые есть в столице, сообщает mos.ru.

Пожилых людей в Москве немало. Средняя продолжительность жизни в столице с 2010-го выросла на три года — до 77,1 года, и сегодня в Москве около трех миллионов пенсионеров. Почти 350 тысяч из них уже перешагнули 80-летний рубеж. Есть и долгожители: 598 москвичам больше 100 лет.

Социальные выплаты в Москве получают больше 2,2 миллиона пенсионеров. Одна из основных — региональная доплата к пенсии. В столице ее средний размер — 4400 рублей. Его рассчитывают для каждого индивидуально в зависимости от суммы материального обеспечения, продолжительности регистрации по месту жительства в Москве.

Одиноким пенсионерам и семьям, в которых есть только пенсионеры, каждый месяц компенсируют расходы на городской телефон. Труженики тыла, ветераны труда и реабилитированные — абоненты МГТС получают компенсацию автоматически. Остальным нужно подать заявление в центр госуслуг.

Московские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной могут пользоваться услугами социального такси. Оплачивать их можно социальной картой москвича: специальные терминалы есть во всех машинах.

Все москвичи старше 60 лет и москвички старше 50 имеют право на бесплатный техосмотр автомобилей. Сделать это можно в 39 городских пунктах. Их адреса и номера телефонов — по ссылке.

Право на путевки в санатории и на курорты есть у всех неработающих пенсионеров. Для этого нужны только медицинские показания. Также возмещают расходы на проезд в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

Более 27 тысяч ветеранов войны получают социальные услуги на дому. Им привозят продукты и лекарства, помогают оплачивать квитанции, оформлять документы по установлению группы инвалидности. К 700 одиноким лежачим фронтовикам приходят сиделки. У 30 тысяч ветеранов и одиноких пенсионеров есть тревожные браслеты и тревожные кнопки.

С апреля этого года во всех поликлиниках появились личные врачи для пожилых пациентов, у которых три и более хронических заболеваний.

Ветеранам войны, труда и военной службы, труженикам тыла положены бесплатные лекарства. Все столичные пенсионеры имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (без расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).

В московских центрах социального обслуживания работает 1427 разных клубов, например по изучению иностранных языков, обучению компьютерной грамотности. Все эти кружки в год посещают около 70 тысяч человек. Столичные парки устраивают для пенсионеров танцевальные вечера и занятия по скандинавской ходьбе.

Для пожилых в городе проходят фестивали и конкурсы: "Возраст.нет", "Песни прошлых лет", "Супердедушка" и "Супербабушка". За прошедшие годы за право выйти в финал последнего боролись больше шести тысяч москвичек. В 2017-м в завершающий этап вышли представительницы 11 округов. Они выступили с творческими номерами, в которых продемонстрировали свои таланты, целеустремленность и уверенность в себе. Подготовиться к конкурсу супербабушкам помогли звезды российской эстрады, театра и кино.