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Жизнь без преград

На благотворительной акции #ВремяЗемныхГероев собрано более 3 млн рублей

16:3328.09.2017
(обновлено: 16:35 28.09.2017)
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© Кинокомпания Базелевс На благотворительной акции #ВремяЗемныхГероев собрано более 3 миллионов рублейНа благотворительной акции #ВремяЗемныхГероев собрано более 3 миллионов рублей
© Кинокомпания Базелевс

Масштабная благотворительная акция #ВремяЗемныхГероев помогла собрать 3 414 353 рубля 76 копеек — такова точная сумма, сообщили в фонде Константина Хабенского. Собранные деньги в равных долях были направлены на помощь подопечным трех фондов, которые объединились и провели столь необычную акцию по сбору средств.

Кадр из фильма «Время первых» (реж. Дмитрий Киселев, 2017)
© Предоставлено: кинокомпания Bazelevs
"Время первых": Миронов и Хабенский впервые вместе. В космосе

22 марта 2017 года в кинотеатрах страны и социальных сетях появился видеоролик, который предлагал каждому стать героем и протянуть руку помощи тем, кому очень нужна поддержка: подопечным фонда помощи детям с нарушениями иммунитета "Подсолнух", фонда поддержки деятелей искусства "Артист" и благотворительного фонда Константина Хабенского, который помогает детям с опухолями головного мозга. 

Акцию запустили создатели фильма о первом выходе человека в космос "Время первых". Участники отправляли пожертвования при помощи SMS на специальный короткий номер, оставляли средства в боксах волонтеров фондов на премьере фильма, а также помогали тем, что пошли в кино на "Время первых" именно 13 апреля, когда 50 рублей с каждого проданного билета направлялись в три фонда.

Фонд Константина Хабенского

Фонд реализовал самые разные проекты. Адресную помощь получили семь детей с опухолями головного мозга: для четырех из них были приобретены медицинские препараты, необходимые для проведения поддерживающей и химиотерапии, двум подопечным оплатили обследование МРТ, а одной девочке — лечение.

13 ответов на трудные вопросы об опухолях головного мозга
© РИА Новости / Игорь Зарембо
13 ответов на трудные вопросы об опухолях головного мозга

В рамках программы "Помощь медицинским учреждениям" фонд частично оплатил покупку инфузоматов для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой в Санкт-Петербурге. Это оборудование значительно облегчает процесс проведения химиотерапии как для самого ребенка, так и для его родителей, которые все время находятся рядом.

На средства, собранные благодаря участникам акции, было обеспечено пребывание трех медицинских специалистов из Москвы и Хабаровска на международном онкологическом форуме "Белые ночи" — важнейшем событии отрасли, где врачи смогли прослушать лекции экспертов и перенять опыт российских и зарубежных коллег. Кроме того, была оплачена медицинская страховка для нескольких участников реабилитационной программы в Финляндии, куда в сентябре на неделю отправились трое подопечных фонда, их родители, психолог и реабилитолог. Для детей, перенесших опухоль мозга и находящихся в стадии ремиссии, эта поездка стала важным шагом на пути к выздоровлению и полноценной жизни.

Фонд "Подсолнух"

Благотворительный фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета с помощью собранных средств смог обеспечить работу нескольких проектов в рамках программы "Доступное лечение". Адресную помощь получили 14 подопечных фонда: из них 10 детей были обеспечены иммунодепрессивной терапией, лекарственными препаратами для предотвращения жизнеугрожающих и инвалидизирующих инфекций, предупреждения и остановки кровотечений, а еще 4 детям и их законным представителям были оплачены транспортные расходы, связанные с госпитализацией в федеральные медицинские учреждения.

Исследования крови. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Фонд "Подсолнух" поможет маленьким москвичам пройти диагностику иммунитета

Также фонд смог оплатить медицинские, лабораторные и диагностические процедуры для отделения клинической иммунологии и ревматологии ФГБУ РДКБ Минздрава России, куда приезжают на консультацию и лечение пациенты со всей страны.

Еще одной реализованной возможностью стала оплата фондом генетических исследований для подопечных даже из самых дальних уголков России. Подобные анализы — единственная возможность подтвердить диагноз у пациентов с подозрением на первичные иммунодефицитные состояния, вовремя начать необходимую патогенетическую терапию, а также определить риск развития заболевания у родственников пациента.

Фонд "Артист"

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства при помощи собранных средств реализовал программу помощи SOS, направленную на улучшение качества жизни пожилых актеров театра, кино и работников сцены.
Так, Василий Петрович Лугинин, артист Рыбинского драматического театра, страдающий хронической обструктивной болезнью легких, получил помощь в виде жизненно необходимого кислородного концентратора.

Лии Евгеньевне Соколовой, в прошлом заместителю директора Армавирского театра драмы и комедии, фондом была своевременно оплачена офтальмологическая операция.

Семье заслуженного артиста России Владимира Толоконникова, который скончался в июле этого года, была оказана материальная помощь — семья находится в тяжелой жизненной ситуации.

Все три фонда благодарят всех, кто откликнулся на призыв и перечислил средства, которые помогли сделать так много хорошего, важного и жизненно необходимого.

Команда проекта "Социальный навигатор", который оказывал информационную поддержку акции #ВремяЗемныхГероев, также выражает благодарность всем неравнодушным людям. Вас много, и все вы — настоящие герои. Спасибо!

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