Незрячие спортсмены выступили на соревнованиях в Сочи

На минувшей неделе параатлеты — подопечные благотворительного фонда "Спорт для жизни" выступили на соревнованиях IRONSTAR в Сочи. Как сообщили в фонде, незрячие спортсмены — участники проекта "Большой спорт" уже не первый раз преодолевают сложные дистанции этих гонок.

Единственная в России незрячая триатлетка Ксения Выборных успешно прошла олимпийскую дистанцию — 1,5 километра плавания, 40 километров велосипедной трассы и 10 километров бега. Алексей Горелов, единственный в мире слепоглухой триатлет, и незрячая спортсменка Елена Федосеева прошли эстафету: Алексей и Роман плыли и бежали, а Елена и Алексей одолели велоэтап, заняв первое место. Алексей Горелов теперь будет готовиться к полной дистанции.

Спортсмены смогли отправиться на соревнования благодаря благотворительной акции. Представители бегового сообщества "I love running Казань" создали акцию-поступок на фандрайзинговой платформе "Сделай!". Они поставили перед собой цель — пробежать Московский марафон и посвятить забег подопечным фонда "Спорт для жизни".

Порыв бегунов из Казани поддержали десятки триатлонистов. Общими усилиями удалось собрать почти 255 тысяч рублей, хотя требовалось 250 тысяч.