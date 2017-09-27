Фотовыставка "ОБЪЕКТИВная благотворительность" откроется в саду "Эрмитаж"

В саду "Эрмитаж" в Москве 2 октября открывается фотовыставка "ОБЪЕКТИВная благотворительность". Организатором выступает Форум доноров. Как сообщили в пресс-службе форума, в этом году увидеть яркие фотоистории из жизни благотворительных фондов и социально активных компаний смогут не только москвичи, но и жители других городов России. В аэропортах, парках, музеях и домах культуры Южно-Сахалинска, Анадыря, Норильска, Новосибирска, Санкт-Петербурга будут представлены как работы участников федеральной выставки, так и локальные фотоистории.

Некоммерческие организации и компании, которые системно занимаются благотворительностью, прислали более 160 фотографий, иллюстрирующих их повседневную деятельность и главные проекты. Экспертное жюри уже выбрало 18 финалистов, знакомиться с которыми гости сада "Эрмитаж" смогут с 2 до 31 октября.

Дата открытия выставки выбрана неслучайно — событие приурочено к Европейскому дню фондов, который по традиции ежегодно отмечается 1 октября. Как сообщили организаторы, Форум доноров в рамках Дня фондов ставит перед собой задачу привлечь внимание к самому факту существования благотворительных организаций и тем добрым изменениям, которые происходят благодаря их работе, разрушить стереотипы и преодолеть недоверие, которое есть у общества по отношению к благотворительным организациям в нашей стране.

2 октября на вернисаже представители благотворительных организаций дадут слово героям снимков, расскажут о сюжетах, запечатленных на фотографиях, объяснят, кому и чем можно помочь в рамках благотворительных акций.

Следующим этапом станет объявление победителей 26 октября на ежегодной конференции Форума доноров. Состоится церемония награждения финалистов конкурса, а также победителей в номинациях "Приз зрительских симпатий" (по итогам онлайн-голосования на сайте проекта и в социальных сетях), "Признание коллег" (по результатам закрытого опроса участников конференции) и специальной номинации Russ Outdoor (победитель получит возможность разместить свой макет на наружных рекламных конструкциях).Финальный этап проекта приурочен к Всемирному дню благотворительности и акции CAF #Щедрый вторник.

Специальный проект МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" выступает информационным партнером фотовыставки "ОБЪЕКТИВная благотворительность" Форума доноров.