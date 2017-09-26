Фонд "Подсолнух" поможет маленьким москвичам пройти диагностику иммунитета

С 1 октября по 1 декабря 2017 года у маленьких москвичей есть возможность пройти бесплатную диагностику иммунитета в рамках акции #НеПростоПростуда от благотворительного фонда "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова. Как отмечают специалисты фонда, сделать это нужно обязательно, если ребенок часто и нетипично болеет, простуда быстро переходит в отит или пневмонию, а терапия антибиотиками не приносит эффекта. Все это может быть признаками первичного иммунодефицита (ПИД) — врожденных нарушений иммунитета, требующих обязательной терапии и наблюдения иммунолога.

ПИД — это не СПИД, им нельзя заразиться от другого человека. Передать его могут только родители с таким же заболеванием или родители — носители сломанного гена и только по наследству. Но ребенок с ПИД может родиться и у абсолютно здоровых родителей, вне зависимости от их образа жизни. По оценкам иммунологов, в России около 2000 пациентов с ПИД, но еще около 13 000 человек могут просто не знать о своем заболевании.

Методов профилактики заболевания пока не существует, но при адекватной терапии и вовремя поставленном диагнозе жить с ПИД можно долго, качественно и полноценно. Акция #НеПростоПростуда — это инициатива фонда по выявлению недиагностированных случаев ПИД. Пройти исследование "Иммунный статус (скрининг)" бесплатно дети могут в сети московских лабораторий.

Ирина Бакрадзе, управляющий директор благотворительного фонда "Подсолнух":

"Стоимость необходимых анализов для первичной оценки иммунного статуса составляет около 6000 рублей. Не каждый решится на такое дорогостоящее обследование в целях профилактики, даже ради своего здоровья, и мы благодарны нашим партнерам, которые предоставили москвичам возможность сделать это бесплатно. При отклонении анализов от нормы очень рекомендуем обратиться к лечащему врачу. Получить бесплатную консультацию грамотного специалиста можно также при нашей поддержке. Если участник акции вышлет на адрес expert@fondpodsolnuh.ru результаты обследования, сможет получить комментарий нашего эксперта — врача-иммунолога".