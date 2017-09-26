В полумарафоне на колясках примут участие молодые спортсмены из регионов

На гоночной трассе "Формулы-1" в Сочи 5 октября состоится третий международный полумарафон на колясках "Рецепт-Спорт" (3rd International GRAND PRIX Rezept-Sport Wheelchair Half marathon). Как сообщили во Всероссийском обществе инвалидов, в забеге примут участие не только знаменитые спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, но и перспективная молодежь из российских регионов, а также международные участники.

Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома "Формулы-1" протяженностью более 21 километра появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Практически сразу после триумфальных для России зимних Паралимпийских игр была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Тренирует российских спортсменов легендарная Ирина Громова, в тренерский штаб также входит Сергей Шилов, шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр.

Основные задачи полумарафона — развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью, популяризация и развитие гонок на спортивных колясках среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, активизация деятельности организаций, которые проводят работу по реабилитации и интеграции в общество инвалидов. Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов, Российский спортивный союз инвалидов и фонд помощи инвалидам "Единая страна" при поддержке администрации города Сочи.