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Жизнь без преград

Язык без жестов: как понять особенных людей

11:0024.09.2017
(обновлено: 11:03 24.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевЯзык без жестов: как понять особенных людейЯзык без жестов: как понять особенных людей
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Сегодня отмечается Международный день глухих. О том, как понять плохослышащих людей, не обидеть их и помочь сориентироваться, рассказала в интервью «Социальному навигатору» Татьяна Басилова, кандидат психологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета.

— Каковы особенности восприятия внешнего мира у глухих людей?

— Прежде всего надо отметить, что глухие — очень разные люди по своему воспитанию, образованию, умению использовать свой остаточный слух, внятно говорить и так далее. Некоторые из них всю жизнь нуждаются в заботе со стороны слышащих, другие успешно реализуются в жизни.

Отсутствие слуха суживает поле восприятия человека, лишая его способности ощущать то, что находится вне поля зрения. Слышащий человек настораживается, когда, например, сзади раздаются какие-то звуки или нарастает шум машины сбоку. Отсутствие этой возможности делает глухого более уязвимым.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Такую особенность — только зрительное восприятие — можно сравнить с немым кино, когда не всегда можно уловить смысл происходящего на экране. Все это может сказаться на трудности глухих людей проследить причинно-следственные связи событий, а значит, и на их возможности понимать, к чему могут привести те или иные поступки. Поэтому картина мира глухих может отличаться, в ней могут быть пробелы, которые они заполняют с помощью собственных объяснительных моделей, вызывающих недоумение слышащих.

Неслышащий человек должен все время наблюдать за происходящим вокруг, чтобы быть в курсе. При общении на жестовом языке он вынужден очень внимательно смотреть не только на движущиеся руки собеседника, но и на его лицо. Такое сосредоточение лишает его возможности видеть то, что происходит рядом.

© Из личного архива Татьяны БасиловойТатьяна Басилова, кандидат психологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета
© Из личного архива Татьяны Басиловой
Татьяна Басилова, кандидат психологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета

— Можно ли до начала разговора понять, что человек плохо слышит?

— Устная речь глухого человека может быть отрывочной, лишенной интонации, и это сразу обращает на себя внимание. Хотя есть глухие люди, которые очень хорошо говорят, и вы не определите, что он не слышит, пока не заметите слуховой аппарат. В устной речи слабослышащего человека можно сразу заметить недостатки произношения, например пришепетывание.

Общей особенностью является стремление видеть лицо собеседника при общении, ближе подходить к собеседнику, поворачиваться к нему лучше слышащим ухом или ухом, где есть слуховой аппарат.

— Что для нас мелочь, для человека со слабым слухом может быть болезненно. Чем можно случайно обидеть глухого человека? Как избежать подобных неловких ситуаций при общении?

— Самая комфортная позиция при общении для глухих — с одним собеседником лицом к лицу. Поэтому глухого обижает, когда на него не смотрят, небрежно отмахиваются, когда он обращается за помощью к прохожему.

Они также очень чувствительны к небрежности и торопливости общения.

Для того чтобы понять говорящего собеседника, им нужно больше времени, иногда требуется несколько раз повторить сказанное, чтобы глухой человек смог понять собеседника, прочитать по губам.

Их может обидеть любой случайный жест или выражение лица, которые они могут объяснить пренебрежением к себе. Для многих глухих свойственно стойкое чувство недоверия к слышащим и ощущение слабости по сравнению с ними, уверенность, что слышащие считают их неполноценными и используют их.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди с плохим слухом?

— Прежде всего они сталкиваются с трудностями получения нужной им информации о текущих событиях и изменениях в обществе, сложностями донести информацию о своих проблемах.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сообщество глухих людей в развитых странах мира приравнивается к национальному меньшинству со своим языком и культурой. Жестовый язык считается родным языком глухих как язык, усваиваемый без специального обучения. В нашей стране только несколько лет назад жестовый язык глухих был признан на государственном уровне официальным языком сообщества глухих. А это означает, что во всех общественных событиях и при выступлении официальных лиц должен быть жестовый перевод. Более того, представители общественных профессий (например, социальный работник, медсестра, полицейский) должны владеть жестовым языком на элементарном уровне. Но до этого в России пока далеко — жестовых переводчиков и преподавателей явно недостаточно.

— Как помочь, когда глухой человек обращается за помощью, а язык жестов не знаешь? Как максимально правильно донести информацию?

— Самый простой способ общения с глухим человеком — это письменная речь. Если при таком общении нет под рукой бумаги и ручки, можно общаться с помощью текста на мобильном телефоне. Поэтому так важны письменные объявления у станций метро, на автобусных остановках, вокзалах и в других общественных местах, в которых содержится необходимая информация. Особенно это важно, если происходят какие-то неожиданные события.

Универсальным способом общения является пантомима и естественные мимика и жесты, с помощью которых всегда можно показать свое доброжелательное внимание и желание помочь.

При словесном устном или письменном общении важно использовать краткие и простые предложения. Надо понимать, что глухие могу считывать речь с губ собеседника, но для большинства из них это довольно сложно. Поэтому важно четко артикулировать и повторять слова несколько раз, если собеседник не понял. Например, можно сказать (написать): "Помочь?" или "Что случилось?".

Чаще всего при обращении глухого прохожего к вам на улице ему нужна элементарная помощь в ориентировке. В магазине или банке, видя со стороны растерянность человека и понимая, что он плохо слышит, можно стать посредником и просто обратиться к служащему, чтобы объяснить, что он имеет дело с глухим человеком и ему лучше перейти на письменное общение с ним.

Беседовала Алина Курамшина

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Жизнь без преград
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