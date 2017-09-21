В парке "Красная Пресня" покажут фильмы молодых режиссеров

В парке "Красная Пресня" 23 сентября состоится показ фильмов открытого кинофорума "Благотворительность в объективе". Как сообщили в благотворительном фонде "Шередарь" (учредитель форума), в программу входят два фильма — игровой и документальный.

Фильм "Каждый 88-й" — притча о советском солдате, который должен сделать сложный выбор. Документальный фильм "Человек из "Шередаря" рассказывает историю человека, который, подобно многим, был анонимным благотворителем, а потом построил первый в России реабилитационный центр для детей, перенесших рак.

Вход на кинопоказ бесплатный, начало в 17.00.