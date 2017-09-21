Забыть все: что такое болезнь Альцгеймера и как ее распознать

Забыть все: что такое болезнь Альцгеймера и как ее распознать

Забыть все: что такое болезнь Альцгеймера и как ее распознать

В повседневной речи часто можно услышать саркастическое "старческий маразм" — так в народе называют совокупность признаков, при наличии которых в карточке больного врач неразборчиво выводит "деменция". И дело не только в почерке: мало кто на самом деле знает, что такое деменция и как с ней жить.

Алина Семенова специально для проекта "Социальный навигатор"

Сегодня, 21 сентября — Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Именно она чаще всего становится причиной деменции. Редакция "Социального навигатора" совместно с АНО "Альцрус" представляет подробный материал о недуге и рассказывает, как с этим справиться.

В действительности тема деменции очень тонкая, сложная и болезненная как для того, кого поразил недуг, так и для его близких. Деменция — приобретенное слабоумие. По данным ВОЗ, 60-70% случаев вызывает болезнь Альцгеймера, которая в свою очередь чаще всего поражает пожилых людей. В таких случаях говорят о сенильной (старческой) деменции.

Старость не радость?

Болезнь, как правило, встречается у людей старше 65 лет. Она характеризуется серьезными нарушениями памяти, интеллектуальной деятельности, утратой ранее приобретенных знаний и навыков: человек испытывает трудности в общении, теряется в собственной комнате, все его поведение — до черточек — меняется. Это страшно и это тяжело.

Те же эмоции испытывают близкие человека, которого коснулась деменция: им страшно и тяжело видеть, как пожилые родственники перестают их узнавать, не могут ухаживать за собой.

Из когда-то цветущих, сильных и здоровых людей, которыми их помнят, они превращаются в слабеющих, сбитых с толку и буквально с ног страшной болезнью. Бабушка, которой не так давно удавалось одновременно следить за шалостями внуков, сюжетом бразильского сериала и уровнем готовности вкуснейших пирожков в духовке, теперь не может уследить даже за собственными мыслями.

Важно понимать, что такое состояние не является нормальным старением. Да, с возрастом человек уже не так быстр и смел в суждениях, подзабывает какие-то детали, но это не мешает ему жить. Деменция разрушает привычный ход жизни.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Тема деменции очень тонкая, сложная и болезненная как для того, кого поразил недуг, так и для его близких © РИА Новости / Алексей Мальгавко Тема деменции очень тонкая, сложная и болезненная как для того, кого поразил недуг, так и для его близких

Самое страшное — на сегодняшний лекарства не существует. Но это, конечно, не отменяет похода к врачу: чем раньше заболевание обнаружится, тем легче будет всем — и больному, и близким. С этим диагнозом жизнь не заканчивается, но ее придется серьезно перестроить. Именно поэтому на данный момент важнейший и вместе с тем довольно редкий ресурс помощи — информация.

Определив недуг, врач выпишет препараты, которые помогут смягчить некоторые последствия болезни.

Например, пациенты могут проявлять агрессию или страдать депрессией — это состояние можно смягчить правильной терапией.

Близкий, который взял на себя уход за больным, сможет подготовиться к резким изменениям в поведении, если будет знать, чего ждать, как это происходит и что в этих случаях нужно делать.

Знать о болезни необходимо всем уже сегодня, потому что статистика показывает, что количество заболевших неуклонно растет. При этом люди мало осведомлены о болезни, что приводит к неверным представлениям о ней.

Как распознать болезнь?

Болезнь Альцгеймера очень коварная, она может прятаться в человеке годами, поэтому нужно обращать внимание даже на мельчайшие проявления симптомов. Если вы заметили хотя бы один из перечисленных ниже, не медлите и отправляйтесь к врачу.

Можно также провести небольшой тест в домашних условиях: попросите близкого нарисовать на листе бумаги циферблат и назовите конкретное время, которое необходимо указать стрелками. Если в рисунке присутствуют искажения — кривой циферблат, неправильный порядок цифр, неправильно нарисованные стрелки, — значит, необходимо обратиться в медицинское учреждение. Примеры возможных искажений можно увидеть на инфографике.

Как с этим жить?

К какому врачу идти? Специалистов-дементологов редко можно встретить в местной поликлинике. Другой вариант — обратиться в психоневрологический диспансер или пойти к обычному терапевту. Правда, в реальности не все из них оказываются осведомленными о болезни и могут списать все жалобы на старость.

Большой груз — экономический, социальный и психологический — ложится на плечи тех, кто берет на себя заботу о больном. Лекарства не из дешевых, человеку с деменцией нужен постоянный уход, да и все обстоятельства болезни близкого не добавляют эмоционального комфорта.

Во всем мире существуют организации, которые готовы помочь разобраться, что к чему. В России это фонд "Альцрус": там подскажут, какие возможности существуют для самих больных и их близких. Например, организация периодически проводит "Школу заботы" — мероприятие, на котором специалисты рассказывают о болезни, объясняют, какой она может быть и что нужно делать. На сайте фонда также можно найти полезную информацию.

© РИА Новости / Евгений Биятов Определив недуг, врач может выписать препараты, которые помогут смягчить некоторые последствия болезни © РИА Новости / Евгений Биятов Определив недуг, врач может выписать препараты, которые помогут смягчить некоторые последствия болезни

Можно ли предотвратить болезнь?

К сожалению, нет. Есть исследования, согласно которым люди с более высоким интеллектом менее подвержены заболеванию, но болезнь Альцгеймера диагностировали у бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, от недуга страдали знаменитый писатель Терри Пратчетт и бывший президент США Рональд Рейган.

Тем не менее врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни — это в принципе подходит для профилактики любых болезней.

Важно не терять социальные связи, то есть желательно иметь друзей и приятелей, с которыми приятно общаться и обсуждать что-то интересное, нужно продолжать узнавать что-то новое, читать книги, разгадывать головломки и испытывать положительные эмоции — все это улучшает не только настроение, но и работу мозга.