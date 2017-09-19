Первые "Старты мечты" по роллер-спорту пройдут в Московской области

Российские звезды кино, спорта и политики приедут поддержать детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом на первых соревнованиях по терапевтическому роллер-спорту в Московской области. Как сообщили организаторы — программа "Лыжи мечты", — 23 сентября в спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове пройдут первые в Московской области "Старты мечты" по адаптивному роллер-спорту для детей с тяжелыми диагнозами. Стать участниками мастер-классов по адаптивным видам спорта смогут все желающие.

Среди участников соревнований — детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, нарушением слуха и зрения от 3,5 года и старше — будут те, чью жизнь уже изменили занятия по программе, и те, кто встанет на ролики впервые, несмотря на свои диагнозы. В зависимости от физических возможностей участники будут кататься на обычных роликах под руководством профессиональных инструкторов либо на разработанных инструкторами программы "Лыжи мечты" адаптивных роликах с поддерживающим оборудованием.



В соревнованиях примут участие дети из Одинцовского района, а также участники беспрецедентного проекта, организованного в рамках программы "Лыжи мечты" совместно с пятью реабилитационными центрами Московской области, Министерством социального развития и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Среди гостей праздника журналистка Светлана Зейналова — ведущая Первого канала; Ирина Слуцкая — фигуристка, многократная чемпионка Олимпийских игр и других международных соревнований; Алексей Немов — многократный чемпион мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике; легендарная Лариса Евгеньевна Лазутина — советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира; саксофонист Игорь Бутман — всемирно известный джазовый музыкант, а также многие другие.

Звезды кино, телевидения и спорта сразятся друг с другом за звание сильнейшей команды на "Матче всех звезд", а все желающие смогут повторить их успех или поставить новый рекорд, став участниками мастер-классов под руководством профессиональных инструкторов программы "Лыжи мечты. Лето". Вести соревнования будут Светлана Зейналова и актер и режиссер, основатель программы "Лыжи мечты" Сергей Белоголовцев.