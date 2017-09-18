Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий нет

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Практически одновременно с высказыванием одного политического деятеля о способе избавлении детей с врожденными заболеваниями от мучений, в сети появился трейлер нового фильма "Временные трудности", где создатели рассказывают о другой, тяжелой эмоционально и физически, терапии для таких детей. Фильм "Временные трудности" основан на реальной истории и поэтому имеет право на такое альтернативное предложение.

Вот что рассказал РИА Новости исполнитель главной роли Риналь Мухаметов:

— Когда говоришь, что снимаешься в кино о больном ребенке, в ответ часто слышишь: "А, все понятно!". А что понятно?! На самом деле ничего не понятно. Это фильм про нас с вами, про то, за что мы все несем ответственность. И это действительно фильм про любовь. Не про какой-то бесцветный романтизм. Это история очень честной и жесткой любви.

Исполнитель роли отца главного героя Иван Охлобыстин отметил, что это хорошая, добрая картина, в которой люди преодолевают себя.

— Здесь речь не только о болезни главного героя. Главный посыл моего персонажа — нет непреодолимых препятствий. Пока ты жив, все — временные трудности, — добавил Охлобыстин.

Режиссер ленты Михаил Расходников подчеркнул, что для создателей фильма ценность реальной истории, которая легла в основу фильма, была не только в том, что человек справился со своей болезнью, а в том, почему и как это стало возможным.

— Это кино о том, что такое настоящая родительская любовь. Так что история гораздо шире, чем просто про преодоление трудностей.

Расходников добавил, что ходе консультации со специалистами центра Дикуля были приведены следующие цифры. Если реабилитацией детей занимаются папы, то в 90% случаях дети "выкарабкиваются".

— Но в 75% семей, где рождаются дети с серьезными патологиями, отцы покидают свои семьи. Очень хотим, чтобы наш фильм помог сократить — пусть на долю процента — вторую ужасную цифру, — заключил режиссер Михаил Расходников.