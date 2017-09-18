Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий нет

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Практически одновременно с высказыванием одного политического деятеля о способе избавлении детей с врожденными заболеваниями от мучений, в сети появился трейлер нового фильма "Временные трудности", где создатели рассказывают о другой, тяжелой эмоционально и физически, терапии для таких детей. Фильм "Временные трудности" основан на реальной истории и поэтому имеет право на такое альтернативное предложение.
Вот что рассказал РИА Новости исполнитель главной роли Риналь Мухаметов:
— Когда говоришь, что снимаешься в кино о больном ребенке, в ответ часто слышишь: "А, все понятно!". А что понятно?! На самом деле ничего не понятно. Это фильм про нас с вами, про то, за что мы все несем ответственность. И это действительно фильм про любовь. Не про какой-то бесцветный романтизм. Это история очень честной и жесткой любви.
Исполнитель роли отца главного героя Иван Охлобыстин отметил, что это хорошая, добрая картина, в которой люди преодолевают себя.
— Здесь речь не только о болезни главного героя. Главный посыл моего персонажа — нет непреодолимых препятствий. Пока ты жив, все — временные трудности, — добавил Охлобыстин.
Режиссер ленты Михаил Расходников подчеркнул, что для создателей фильма ценность реальной истории, которая легла в основу фильма, была не только в том, что человек справился со своей болезнью, а в том, почему и как это стало возможным.
— Это кино о том, что такое настоящая родительская любовь. Так что история гораздо шире, чем просто про преодоление трудностей.
— Но в 75% семей, где рождаются дети с серьезными патологиями, отцы покидают свои семьи. Очень хотим, чтобы наш фильм помог сократить — пусть на долю процента — вторую ужасную цифру, — заключил режиссер Михаил Расходников.