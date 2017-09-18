Генетические близнецы со всей России встретились в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась первая встреча реципиентов (больных, перенесших трансплантацию костного мозга) и их доноров из российского Национального регистра имени Васи Перевощикова, сообщили в "Русфонде". Семь пар генетических близнецов с разных концов страны собрались в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться. Встреча была приурочена к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечают с 2015 года в третью субботу сентября.

По международным стандартам анонимность донора сохраняется в течение первых двух лет после трансплантации костного мозга. В это время реципиенты и доноры могут вести только анонимную переписку.

"Это встреча всероссийского масштаба, она означает, что та база данных, которую мы организовывали с разными медучреждениями, стала эффективной", — заявил директор НИИ имени Р.М.Горбачевой Борис Афанасьев. Он поблагодарил доноров, а также врачей, сотрудников регистров и лабораторий в регионах — всех, кто внес вклад в выздоровление пациентов.

Участники конференции выразили надежду, что число потенциальных доноров в России будет расти и больные даже в самых отдаленных регионах будут получать необходимую помощь.

"Раньше нам было морально тяжело работать в области онкологии, но медицина развивается, в России растет регистр, и отрадно, что нам, врачам, становится морально легче работать, число положительных исходов растет", — заключил Афанасьев.

Главным организатором встречи выступил благотворительный фонд AdVita ("Ради жизни"), который приурочил мероприятие к празднованию 15-летия со дня своего основания. Соорганизаторы — Первый санкт-петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М.Горбачевой и "Русфонд".