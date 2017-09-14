Жизнь без барьеров: фонду помощи взрослым "Живой" исполняется семь лет

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Праздник в честь семилетия российского Фонда помощи взрослым "Живой" пройдет 16 сентября в загородном конноспортивном клубе "Максима Парк" (MaximaStables). Как сообщили организаторы, мероприятие носит жизнеутверждающее название Барьеров.net, а гвоздем программы станут зрелищные международные соревнования по конкуру.

Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, приобретенным за пожертвование, а все собранные средства пойдут на реализацию программ Фонда "Живой" (цель мероприятия — собрать минимум 1 миллион рублей для реализации программ по реабилитации пациентов Фонда).

"Девиз нашего мероприятия — "Жизнь без барьеров". С момента основания мы боремся за то, чтобы тема помощи взрослым стала заметной в России. Каждый день — это преодоление различных препятствий, совсем как в конкуре", — комментирует директор фонда Виктория Агаджанова.

Помимо конкура в программе празднования интеллектуальная игра, танцевальное шоу и музыкальная программа, показ мод — дефиле с участием всадников, блиц-аукцион, фуршет с дегустацией вин, и, конечно, развлечения и мастер-классы для детей, ведь праздник рассчитан на всю семью. От сюрпризов погоды гостей спасет крытый ресторан с прекрасным видом на конный манеж.

Ведущими вечерней программы станут друзья фонда актриса Анна Ардова и журналист Алексей Остудин. В программе вечера — выступление участницы программы "Голос" Мериам Мерабовой и певицы и актрисы Дарины.

Идейным вдохновителем мероприятия стал проект horsetimes, посвященный конному спорту, сейчас это в том числе сплоченная спортивная команда, под чьим брендом в соревнованиях выступают несколько всадников, включая спортсмена-паралимпийца.