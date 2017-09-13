Стартовал конкурс для СМИ и блогеров "Добро начинается с тебя!"

Стартовал конкурс для СМИ и блогеров Добро начинается с тебя!

Стартовал конкурс для СМИ и блогеров Добро начинается с тебя!

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Участники стартовавшего в Москве второго конкурса для журналистов и блогеров на лучший материал социальной тематики "Добро начинается с тебя!" смогут бесплатно посетить благотворительные мероприятия по всей России и рассказать об этом читателям и зрителям, сообщает организатор конкурса — ПАО "Мегафон".

"Авторы федеральных и региональных СМИ смогут бесплатно посетить более 50 мероприятий в рамках благотворительных проектов "Мегафона" по всей стране, взять эксклюзивные интервью у участников и организаторов проектов, своими глазами увидеть, как устроена благотворительность в разных уголках России и рассказать об этом читателям и зрителям", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в ходе первого, прошлогоднего конкурса на суд жюри были представлены сотни фото-, видео- и текстовых материалов, позволивших тысячам людей по всей стране взглянуть на благотворительность в России под иным углом.

"В этом году мы планируем привлечь еще больше участников. Мы верим, что появление грамотных и качественных материалов в СМИ и интернете на социальную тему помогут сделать благотворительность не просто абстрактным понятием, а доступной сферой деятельности для каждого человека, вне зависимости от его возраста, состояния и материального положения", — приводится в пресс-релизе комментарий руководителя по корпоративным коммуникациям и благотворительности "Мегафона" Юлии Ганиной.

Конкурс 2017 года будет проводиться в пяти номинациях: "Лучшее СМИ", "Лучший автор СМИ", "Лучший блогер", "Лучший фото/видеорепортаж", "Лучший материал будущего журналиста". Заявки на участие принимаются с 11 сентября по 31 декабря 2017 года на сайте организаторов.

Победитель в первой номинации получит грант в размере 300 тысяч рублей. Лучший автор СМИ и лучший блогер получат по 100 тысяч рублей. Призом в категории "Лучший фоторепортаж" станет проведение персональной фотовыставки на одной из площадок Москвы. Для победителя в номинации "Лучший материал будущего журналиста" будет организована стажировка в редакции одного из информационных партнеров конкурса.

Победители также получат право стать послами благотворительной деятельности "Мегафона" в 2018 году и посетить чемпионат мира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя".