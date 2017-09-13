Международная конференция по арт-терапии пройдет в Москве

В Москве 25-27 октября будет проходить международная конференция "Арт-терапия и арт-педагогика: перспективы развития в образовании и социальной сфере". Об этом сообщили организаторы. Конференция состоится на базе ФГБУ "Российская академия образования".

На ней будут представлены доклады ведущих российских и зарубежных специалистов из Германии, Франции, США в области арт-терапии и арт-педагогики.

Одной из задач конференции является содействие развитию арт-терапии как научно-практической дисциплины, становлению ее педагогической и социальной моделей. На конференции будет проведено более 40 практических мастер-классов, на которых участники познакомятся с новыми авторскими подходами и методиками в области использования психотерапевтического потенциала искусства.

Организаторами конференции выступают Российская арт-терапевтическая ассоциация, международный арт-терапевтический клуб "МАК", портал психологических услуг, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

Об условиях участия и контактах организаторов можно узнать на сайте портала психологических услуг.