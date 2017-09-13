"Пара-Крым" покорили герои из Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен – РИА Новости. Всероссийский фестиваль спортсменов с ограниченными физическими возможностями "Пара-Крым-2017" завершился в Евпатории; в командном зачете лидером соревнований стала сборная Челябинской области, которой помогли одержать победу достойные условия и командный дух.

Победители соревнований поделились с корреспондентом РИА Новости своими впечатлениями от фестиваля на Черном море.

Как было

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов состоялся в 2007 году. До 2014 года местом его проведения был Сочи. С 2015 года фестиваль переехал в Евпаторию. Организаторами являются общероссийские общественные организации — ВОИ и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ).

Для участия в спортивном фестивале 2017 года приехали более 470 человек из 65 регионов России.

Лидеры-2017

Челябинскую область на фестивале в этом году представляла команда спортсменов, каждый из которых показывает высокие результаты на областных соревнованиях. В том числе Андрей Котов (пауэрлифтинг) из Миасса, Алина Ахматшина (настольный теннис) и Ирина Воронина (легкая атлетика) из Челябинска, Наталья Беликова (плавание) из Магнитогорска, Елизавета Шашкина (плавание) из Снежинска. Во главе команды — тренер Николай Бродягин. В личных зачетах команда региона завоевала 4 золота, в итоге заняв первое общекомандное место и опередив команды Иркутской области (второе место) и Санкт-Петербурга (третье место).

Командный дух и достойные условия

Бродягин в первую очередь отметил отличную работу организаторов, командный настрой спортсменов и достойные условия их проживания в центре спорта "Эволюция", где проходило мероприятие. Если раньше, когда соревнования проводились в Сочи, всю команду – женщин и мужчин – селили в одном номере, предоставляя даже двухъярусные кровати, то здесь, в Евпатории, "всех устроили прекрасно, по номерам, питание здесь же". Отметил он и отличную работу волонтеров, и хорошую погоду.

По его словам, отдохнуть ребятам тоже удалось. "Это все же море", — отметил тренер.

Единственным минусом, по мнению специалиста, стало то, что спортсмены жили в Евпатории шесть дней, а за это время был проведен лишь один соревновательный день. Например, Беликова проплыла свою дистанцию в 50 метров, победив, тем не менее, с большим отрывом, и все, посетовал он.

Но тренер остался доволен своими подопечными. Так, Ахматшиной в настольном теннисе пришлось потрудиться лишь в последней из пяти партий – в самом начале она легко выигрывала, потом сыграла вничью, а в последней партии с трудом обыграла соперницу.

Спортсмены

В числе победителей соревнований – житель города Миасс Андрей Котов, он же депутат миасского городского собрания депутатов и председатель миасского городского общества инвалидов. Котов — чемпион Челябинской области по пауэрлифтингу, призер и чемпион Всероссийских соревнований по жиму штанги лежа и по толканию ядра.

По его словам, на протяжении последних пяти лет он ездил на данные соревнования в Сочи, и вот теперь команда побывала в Евпатории. "Территория центра спорта "Эволюция" отличная – огороженная, с двумя бассейнами по 50 метров в длину каждый, адаптированная для людей с инвалидностью, спортивные сооружения для каждого вида спорта, песчаный берег", — отметил он.

"Нынешний фестиваль — десятый. Организация была на должном уровне", — подытожил Котов.

Ахматшина – 25-летняя жительница Челябинска, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису, уже второй раз одерживает победу в подобных соревнованиях. По поводу своей последней теннисной партии она отметила, что они с соперницей играли наравне. "А первые встречи были нормальные, я стабильно выигрывала", — сказала Ахматшина.

Итоги

На церемонии закрытия победителей соревнований поздравил чемпион паралимпийских игр, председатель ВОИ, депутат ГД РФ, член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) и совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (IPC) Михаил Терентьев.

"Поздравляю всех победителей нашего фестиваля! Вы показали хорошую спортивную подготовку и проявили выдержку! Мы смогли достичь главной цели фестиваля — зажечь в каждом, кто слышал о "Пара-Крыме", желание заниматься физической культурой и спортом, предоставили всем участникам возможность поверить в свои силы, реализовать свой потенциал, познакомиться с единомышленниками", — сказал Терентьев на церемонии закрытия.

Участников команды поблагодарила также председатель челябинской областной общественной организации всероссийского общества инвалидов Елена Куртеева, отметив, что спортсмены показали на соревнованиях в Крыму пример силы духа, стремления к цели и безграничные возможности.