В парке Горького состоится благотворительный "Скандинавский променад"

В парке Горького в Москве 1 октября пройдет благотворительный "Скандинавский променад". Как сообщили в благотворительном фонде "Линия жизни", который помогает тяжелобольным детям, спортивное мероприятие проводится совместно с Ассоциацией скандинавской ходьбы при поддержке Ресурсного центра НКО комитета общественных связей города Москвы в ЦАО. Зарегистрироваться может любой желающий, пройдя по ссылке>>.

В этот день все, кому больше семи лет и с любым уровнем подготовки, смогут присоединиться к модному виду физической активности: пройти 3000 метров с палками и сделать доброе дело. Регистрационный взнос составляет 500 рублей. Участники получат стартовый номер и памятный значок с символикой мероприятия. Брендированные палки для ходьбы можно будет заказать за дополнительное пожертвование 1200 рублей при онлайн-регистрации. Все собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей, подопечных фонда "Линия жизни".

© Предоставлено БФ "Линия жизни" Принципы скандинавской ходьбы © Предоставлено БФ "Линия жизни" Принципы скандинавской ходьбы

"Наш фонд придумал много ярких и успешных благотворительных мероприятий, — говорит президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. — Например, пять лет назад мы первыми провели большой благотворительный забег, и теперь он уже стал доброй традицией. В этот раз мы первыми предлагаем шагать ради жизни! Такие спортивные события объединяют людей, дают позитивный заряд энергии и вдохновляют на помощь, и участники "Скандинавского променада" смогут хорошо провести время вместе и спасти детей".

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