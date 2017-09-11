Благотворительное искусство: деятели культуры за решение социальных проблем

Вопросы поддержки благотворительных инициатив деятелями искусства обсудили 10 сентября в Санкт-Петербурге на круглом столе "Искусство и благотворительность". В мероприятии было организовано комиссией по вопросам благотворительности, гражданского просвещения и социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации и благотворительным фондом поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой".

"Благотворительность и меценатство всегда были неотъемлемым элементом жизни известных исполнителей. Считая себя ответственными за современное состояние общества, именно деятели искусства могут серьезно повлиять на решение острых социальных проблем современности", — заявил председатель комиссии ОПРФ Александр Ткаченко на открытии круглого стола.

Участники представили примеры своих благотворительных проектов и социальных инициатив. Они также поделились опытом взаимодействия с благотворительными организациями и обсудили особенности реализации благотворительных инициатив в России и за рубежом.

По итогам круглого стола участники приняли обращение, в котором заявили о необходимости популяризации благотворительности среди деятелей искусства. "Следуя принципу "кому много дано, с того много и спросится", мы берем на себя ответственность за наше общество и делаем мир лучше, становясь послами доброй воли социальных проектов, поддерживая благотворительные концерты или оказывая меценатскую поддержку тому, кто нуждается в нашей помощи", — говорится в обращении.

Помимо членов ОПРФ в мероприятии приняли участие видные деятели культуры из разных уголков мира, члены жюри XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, который с 10 по 17 сентября проходит в Санкт-Петербурге.