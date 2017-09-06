В России впервые издана художественная книга о человеке-бабочке

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Книга о человеке с редким генетическим заболеванием кожи — буллезным эпидермолизом — впервые издана на русском языке. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Дети-бабочки", где помогают пациентам и их семьям справляться с болезнью.

Книга "Моя жизнь в его лапах", которую написала Венди Хиллинг, — это трогательная, добрая и вдохновляющая история. У Венди буллезный эпидермолиз. Ее кожа настолько хрупкая, что даже обычное прикосновение причиняет ей боль и оставляет раны. Во всем мире таких людей называют бабочками, сравнивая их тонкую кожу с крылом бабочки.

Несмотря на приговор врачей, автор смогла не только выжить, но и работать, заниматься верховой ездой и даже родить и воспитать двух здоровых детей. Она верит, что невозможного не существует, главное — найти правильное решение. Ее спасением стал пес, золотистый ретривер Тедди.

Врачи говорили родителям Венди, что девочка проживет не больше нескольких дней, потом — не больше трех лет, потом — не больше десяти. Сейчас Венди 68 лет.

История Венди и Теда издана на английском, немецком, чешском, словенском языках, а теперь и на русском.