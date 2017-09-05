Без слез, но с мотивацией: как говорить о благотворительности в СМИ

Без слез, но с мотивацией: как говорить о благотворительности в СМИ

Без слез, но с мотивацией: как говорить о благотворительности в СМИ

Проблемы, возможности и перспективы сотрудничества СМИ и благотворительных организаций обсудили на круглом столе в Санкт-Петербургском детском хосписе.

В дискуссии, организованной комиссией Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, приняли участие представители фондов и журналисты.

Беседа прошла в неформальной обстановке, журналисты выступили в качестве экспертов и рассказали, с какими трудностями они сталкиваются в процессе работы над материалами по социальной тематике.

"В основе каждой истории про благотворительность лежит какая-то драма и боль — острая проблема, которая требует срочного решения", — отметил один из экспертов.

"Как направлять внимание читателя от плохого к хорошему, как сделать так, чтобы интерес к теме сохранялся и возникало желание помогать, — это один из главных вопросов", — добавил он.

Важной сферой взаимодействия журналистов и представителей благотворительных организаций участники дискуссии выделили информирование о возможностях оказания помощи.

"Люди действительно хотят помогать, но зачастую не знают как", — говорили участники встречи.

Часто тема благотворительности вызывает настороженность. В первую очередь из-за распространившихся в этой сфере мошенников, недобросовестных организаций, а также из-за непросвещенности в вопросах форм помощи. Для многих благотворительность ассоциируется прежде всего с жертвованием денег. Однако есть и другие виды помощи: волонтерство, информационная поддержка, обмен опытом и многое другое. Необходимо доходчиво рассказывать о возможностях сделать доброе дело.

© Санкт-Петербургский детский хоспис Без слез, но с мотивацией: как говорить о благотворительности в СМИ © Санкт-Петербургский детский хоспис Без слез, но с мотивацией: как говорить о благотворительности в СМИ

Дискуссия разгорелась по поводу акции "Дети вместо цветов" (по замыслу, 1 сентября родители жертвуют на помощь тяжелобольным детям или другим нуждающимся сумму, которую они планировали потратить на цветы учителю). Мнения разделились. Эксперты были единогласны в том, что благотворительность должна быть сознательным решением и идти от сердца. А для этого необходимо много работать для воспитания культуры благотворительности в обществе, например с помощью разговоров об этом посредством СМИ.

"Роль средств массовой информации, на мой взгляд, заключается в том, чтобы формировать смыслы. Они должны быть без слез, но с мотивацией", — резюмировал Александр Ткаченко.

В завершение председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, руководитель и основатель детского хосписа поблагодарил журналистов за интересную и познавательную дискуссию и пообещал, что мнения и предложения, высказанные во время встречи, будут использованы в дальнейшей работе профильной комиссии Общественной палаты РФ.