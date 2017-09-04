Кампус дружбы: навыки, которым не учат в школе

27 регионов охватывает образовательная программа "Шанс" фонда "Арифметика добра". В рамках программы старшеклассники, живущие в детских домах, подтягивают знания, а еще наращивают опыт, который пригодится им в будущей самостоятельной жизни. Главная прокачка ежегодно проходит в образовательном кампусе фонда, куда съезжаются самые активные шансовцы.

Марина Лепина — специально для проекта "Социальный навигатор"

"Наша жизнь разделилась на два этапа: до кампуса и после", — признавались воспитателям детских домов дети, вернувшиеся из образовательного кампуса благотворительного фонда "Арифметика добра", где они провели последние 10 дней лета. Все они — участники образовательной программы "Шанс" фонда: в ней дистанционно обучаются старшеклассники уже из 27 регионов страны, более чем из 80 детских домов! Вот и в этом году очередные выпускники успешно поступили в вузы, впереди у них — новая студенческая жизнь! У других ребят — учеба в заключительных старших классах, тоже серьезная задача. Им помогает справиться "Шанс".

"Мне очень нравится принцип одной минуты. С ним я познакомился на тренингах в "Шансе". Это значит, что каждый день надо уделять какому-то делу хотя бы по 1 минуте — но серьезно, вдумчиво. Так ты постепенно увлечешься и в итоге будешь больше успевать. Например, хочешь выучить английский язык — каждый день заставляй себя хотя бы по минуте учить язык, заниматься. И я стал применять этот метод. Иногда бывало, что нужно было делать уроки, а я устал, или лень, или не хочу. И тогда я сам себе говорил: "Вспомни правило одной минуты — и делай!" И я пересиливал себя и делал. А потом втягиваешься".

Так рассказывает о своих занятиях в "Шансе" Александр, воспитанник Ижевского детского дома. Ему уже 17 лет, десять из них он провел в детдоме. Саша два года занимается в "Шансе". Он готовился по нескольким предметам — выбрал русский язык, математику, историю, обществознание. "Я набрал в результате на ЕГЭ 212 баллов из 300. Из нашего класса пять человек прошло на бюджет по баллам, остальные — уже на платное обучение. Я тоже сумел поступить на бюджетное отделение — теперь я буду учиться в Российском государственном социальном университете. Выбрал специальность "организация работы с молодежью" — мне это нравится", — говорит Александр.

© Тимофей Шипилов Образовательный кампус "Шанса" — ноу-хау фонда "Арифметика добра": для детей готовят не программу отдыха, а программу работы над собой © Тимофей Шипилов Образовательный кампус "Шанса" — ноу-хау фонда "Арифметика добра": для детей готовят не программу отдыха, а программу работы над собой

Дать опору во взрослой жизни

Не секрет, что дети, воспитывающиеся в детских домах, многого не знают и не умеют. Ребенок в семье многое осваивает между делом, но те же самые бытовые мелочи, которые привычны каждому из нас, становятся откровением для выпускников детских домов. Они не знают, как пользоваться плитой, как починить проводку в доме, где и как нужно платить за электричество и воду. Они не умеют распоряжаться деньгами и планировать траты. Что уж говорить о более серьезных вещах — умении общаться, строить взаимоотношения, делать выбор, принимать решения. Им некому подсказать, помочь, поддержать.

По той же причине у детдомовцев снижена мотивация к учебе. Никто не ждет от них каких-то подвигов и достижения целей, а сами они не видят смысла стараться и к чему-то стремиться, не понимают, для чего.

"Вот почему наш фонд "Арифметика добра" считает образование одной из фундаментальных задач работы с детьми-подростками в детских домах, — замечает Юлия Иванычева, руководитель образовательной программы "Шанс". — Старшеклассники из детских домов учатся в специальной онлайн-программе, занимаясь с профессиональными преподавателями, подтягивают знания, готовятся к сдаче экзаменов. Но что еще очень важно — ребята прокачивают свои жизненные навыки. В течение года они занимаются с тренерами и психологами, а заключительный этап этой работы — наш образовательный кампус. Здесь дети глубоко погружаются в тренинги — одним предстоит уже выйти в самостоятельную жизнь, других еще ждет учеба в 10-11-х классах, и сейчас, в сентябре, в "Шансе" уже стартовал новый учебный год. Но и после выпуска из детского дома наши подопечные остаются с нами, мы поддерживаем их на сложном начальном этапе взрослой жизни, они продолжают заниматься на наших тренингах и приезжать в наш кампус. В этом году таких выпускников было много, набралась целая команда".

Образовательный кампус "Шанса" — ноу-хау фонда "Арифметика добра": для детей готовят не программу отдыха, а программу работы над собой.

Связующие нити

От Ростова-на-Дону до Благовещенска — таков разброс мест, откуда приехали в кампус подростки. "Теперь у меня есть друзья по всей России", — говорили они. Одно из упражнений, которое участники кампуса выполняли в первый же день, — соединить приехавших из разных городов нитями. Это некий символический образ: показать ребятам, что они живут в самых разных городах и поселках и занимаются в "Шансе", что все они встретились здесь, в образовательном кампусе фонда "Арифметика добра". Сюда приехало 163 ребенка из 19 регионов, 14 тренеров-психологов. За время работы кампуса здесь проведено 17 творческих и образовательных мероприятий, 25 творческих и спортивных клубов, 10 мастер-классов от гостей. Участники кампуса разделились на 14 групп, и каждая прошла в целом 15 тренингов по 1,5 часа каждый.

"Мир будущего" — так называлась программа нынешнего кампуса. Как замечают авторы сценария, фактически это модель нашего современного мира. Все команды успели поработать в каждой из пяти "лабораторий" кампуса, которые были посвящены интеллектуальному и физическому развитию, творчеству, финансовой грамотности, секретам общения и самопрезентации. Со всеми этими сферами жизни каждому участнику кампуса придется столкнуться в реальности, поэтому очень важно, чтобы они получили возможность набраться опыта.

"Надеть маску на себя — а потом на ребенка": чему учились взрослые

Образовательный кампус — для всех. Оказалось, что и взрослым тут есть чем заняться. "В работе со взрослыми мы, тренеры, старались использовать технологии, которые они в свою очередь могут применять в работе с детьми, — рассказывает Наталия Мишанина, руководитель психологической службы фонда "Арифметика добра". — Использовались методы арт-терапии, сказкотерапии, телесно ориентированные и письменные практики, элементы драматерапии и, конечно же, игротерапии". Тренер из Новосибирска Наталья Винокурова на мастер-классе о технологиях XXI века поделилась знаниями о том, какими навыками должен обладать современный человек при выборе профессии. Это очень важно, особенно для нынешних выпускников.

"В целом курс составил 60 академических часов. Была возможность посетить и индивидуальные консультации с психологом. В маленьких городах и поселках это сделать трудно, сложно соблюсти конфиденциальность. Но носить проблемы в себе опасно, это чревато эмоциональным выгоранием", — замечает Наталия Мишанина.

По окончании смены все магистры получили сертификаты о повышении профессиональных компетенций. Магистры — это 36 воспитателей, социальных педагогов, психологов, преподавателей и даже директор одного из детских домов. Все они прибыли из 19 регионов России, сопровождая своих воспитанников в образовательный лагерь программы "Шанс".

"Основная работа была синхронизирована с целями и задачами программы для подростков, которые в свою очередь изучали вопросы мотивации, целеполагания, эмоционального интеллекта, коммуникаций. В программе для взрослых ставились похожие задачи", — рассказывает Наталия Мишанина.

Магистры прошли три основных цикла тренингов. "Профессиональное мастерство" вела психолог Наталии Мишаниной, здесь взрослые не только получали новые знания по работе с подростками, но и могли поделиться опытом. Тренинг " Забота о себе" был направлен на решение личностных вопросов. "Сначала маску следует надеть на себя, а потом — на ребенка", — напоминает слушателям тренинга его ведущая, психолог фонда "Арифметика добра" Елизавета Матосова. И, наконец, тренинг по работе с сильными переживаниями и горем, "Театр тела", который проводила приглашенная специалистка, ведущий психолог благотворительного детского фонда "Виктория" Зоя Ордина. На нем с помощью телесных практик участники сталкивались со своими переживаниями и находили способы справляться с ними, а еще, что важно, учились в будущем использовать полученный опыт для работы с травмированными детьми.

Вечерами можно было порефлексировать. Каждому взрослому предложили заполнять дневники самонаблюдения, анализируя свои чувства, полезность, активность, включенность. "Мне повезло, что мои воспитанники поехали в кампус, потому что иначе бы я сюда не попала. Как я думала, все мои действия будут связаны с детьми, но получилось наоборот. Я не мешала им, что меня обрадовало. Другие люди, которые внесли в их души много нового, интересного и полезного, окружали их. А я, что редко бывает, познавала себя все это время. И мне очень понравилось, что за 10 дней я погрузилась в себя. А от новых знакомств и встреч стадо тепло и хорошо", — рассказывает Светлана, социальный педагог, участник взрослых тренингов кампуса.

© Тимофей Шипилов С помощью телесных практик участники сталкивались со своими переживаниями и находили способы справляться с ними © Тимофей Шипилов С помощью телесных практик участники сталкивались со своими переживаниями и находили способы справляться с ними

Главная мечта — чтобы в детских домах больше не было детей

Саша, который с воодушевлением рассказывал о правиле одной минуты, получил в конце смены кампуса необычный подарок. Фонд "Арифметика добра", присмотревшись к юноше, предложил ему влиться в коллектив. Это стало огромным мотивирующим событием и для всех остальных ребят: они увидели, что знания, навыки и успешная социализация помогают решать новые задачи. "Саша очень активно помогал, полностью взял на себя группу детского дома, когда сопровождающая срочно уехала с одной из девочкой в больницу — было подозрение на аппендицит, — рассказывает Юлия Иванычева. — Я позвонила директору детского дома этой группы, сообщила, что у нас все в порядке, попросила не переживать. А она ответила: "Да я даже и не волнуюсь. Ведь там же Саша"".

Саша сможет стажироваться в "Арифметике добра". А команда творческого объединения "Шашники", авторы программы кампуса, позвала Сашу пройти обучение по одному из направлений на его выбор. Это будет полезным опытом для студента РГСУ.

Одним из мастер-классов стала встреча детей с Романом Авдеевым, учредителем фонда "Арифметика добра". Он выступал перед ребятами в оранжевой футболке с надписью "Шанс" — такой же, как и у участников кампуса. "Я специально надел такую футболку, потому что я — один из вас. Я горд, что могу приехать к вам и разговаривать с вами по-дружески. Спасибо вам за эту атмосферу", — эти слова Романа Авдеева были встречены аплодисментами. Ребята засыпали бизнесмена и отца 23 детей вопросами. Один из них задала Диана, которая хочет стать художником: "К чему бы вы хотели стремиться в дальнейшем?".

"Мне хотелось бы, чтобы детей в детских домах не было, — ответил Роман Авдеев. — Я думаю, мы вместе с вами решим эту проблему".

"Почему же нас не учат этому в школах?"

Георгий Голышев, образовательный директор кампуса, педагог, гештальт-терапевт, руководитель творческого объединения "Шашники", разработавшего программу "Мир будущего", замечает, что главной цели — сделать качественный и полезный образовательный кампус — удалось достичь: "Радует, что в финальных анкетах участников было много комментариев о полезности, важности программы. А еще показательным для нас был один из отзывов сопровождающих, сказанный перед отъездом: "Иголочки с нас все опали, уезжаем гладенькие. Вы нас вылечили".

По наблюдениям тренеров кампуса, многие дети были удивлены тем, с чем столкнулись в кампусе. Кто-то уже знал, что его ждет и для чего он отправляется в кампус, а кто-то ожидал ленивого отдыха и игр на свежем воздухе. А оказалось, что здесь нужно много работать над собой. Но второе открытие обрадовало всех: эта нагрузка пришлась ребятам по вкусу. "Сегодня мы уходим от образования знаний к образованию навыков. И дети это осознают. Они сами говорят: "Зачем нас учат в школе тому, что мне не пригодится? Почему меня не учат в школе командным навыкам или взаимодействию с людьми, общению?". Такие навыки нужны в любой профессии. И благодаря "Шансу" они эти навыки осваивают, — замечает Наталья Винокурова, тренер программы "Шанс", руководитель лаборатории развития интеллекта кампуса. — Здесь расширяется их социальный круг — они общаются с сотрудниками фонда, психологами, тренерами. Они уже понимают, что важно налаживать новые социальные связи".