Мир на ладони: в детском хосписе Санкт-Петербурга прошел урок мира

Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге

Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге

Мария Давыдова специально для проекта "Социальный навигатор"

Накануне Дня знаний в Санкт-Петербургском детском хосписе прошел праздник, посвященный началу учебного года. Он получил название "Урок мира": с помощью яркого действа дети познакомились с культурой разных национальностей через музыку, еду, игры, мастер-классы и традиционные костюмы.

Пациенты хосписа не могут сесть за парты со своими сверстниками, но это не означает, что они не учатся и не познают окружающий мир. Для этого и был задуман "Урок мира", в котором приняли участие сотрудники и друзья учреждения, а также волонтеры.

Праздник начался с выноса огромного торта в виде земного шара, на котором царит мир, разные страны и народы живут в согласии. Торжественное настроение поддержали и музыканты из узбекской этно-фолк-группы "Обморок и мама", которые приехали поздравить подопечных хосписа и лично пообщаться с ними.

© РИА Новости / Даничев Алексей Tорт в виде земного шара, на котором царит мир © РИА Новости / Даничев Алексей Tорт в виде земного шара, на котором царит мир

Своими руками

После этого главные герои этого дня вместе с членами семей не только узнали новые факты о разных народах мира, но и прикоснулись к ним, в прямом и переносном смыслах. Например, в зоне ремесел были организованы мастер-классы по созданию традиционной русской игрушки, валянию из шерсти, плетению мандал и браслетов.

Здесь все желающие могли попробовать свои силы в японском искусстве поделок — оригами. И родители, и дети увлеченно складывали из разноцветной бумаги фигуры самурайского меча и журавлей, а также красочные кусудамы в виде нескольких склеенных объемных цветков.

"Нельзя забывать о том, что настроение ребенку зачастую передается от родителей. Очень здорово, что они находят возможность для привнесения в жизнь радужных красок", — рассказала волонтер Айгуль, которая проводила мастер-класс по японскому искусству.

Получившиеся поделки можно было прикрепить на открытку, где уже были изображены иероглифы: мечта, радость, счастье, удача. Один из участников мастер-класса, не раздумывая, потянул на себя листочек со словом "мечта".

— Почему ты выбрал именно это слово?— спросила мальчика участница праздника.

— У меня очень много мечт, — загадочно улыбаясь, ответил он.

К искусству оригами приобщился и основатель хосписа, член Общественной палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко. Вместе со своими подопечными он сложил несколько фигур, которые подарил волонтерам.

Поблизости от зоны мастер-классов расположились мастера по мехенди — индийскому рисунку хной на теле. Никто из гостей не смог пройти мимо красочных и витиеватых узоров, которые выводили мастера.

Игры и танцы народов мира

Украшенные яркими браслетами и вооруженные бумажными мечами, дети и их родители активно принимали участие в различных играх. Гости праздника с интересом рассматривали мягкие яркие снаряды для игры в бочче, соревновались друг с другом и организаторами игры, а незадолго до завершения мероприятия устроили настоящий турнир между победителями предыдущих раундов.

Помимо этого в игровой зоне можно было попробовать свои силы в лакроссе и познакомиться с китайскими традициями с помощью настольных игр го и танграм.

Не меньший интерес у подопечных хосписа вызвали карточки для игры "Мемори", созданные специально для этого мероприятия. В их дизайне была отражена главная тема дня — разнообразие культурных традиций народов мира. Помимо ярких картинок, которые привлекали внимание и детей, и взрослых, на них был размещен небольшой текст с интересными фактами о животных, национальных костюмах или традициях разных народов.

"У каждого игрока была своя тактика: один мальчик переворачивал карты наугад, но очень хорошо запоминал расположение открытых карточек, а отгадав пару, радостно хлопал в ладоши; другой подходил к вопросу более основательно — методично переворачивал карту за картой, поэтому уже к середине поля начал безошибочно собирать пары", — поделилась впечатлениями Мария, помощник и спарринг-партнер детей в этой игре.

Один из участников праздника не только подробно рассматривал каждую карточку, но и зачитывал вслух информацию на ней своей маме. Параллельно он старался поддерживать светскую беседу с волонтером: "Как дела? Как вам праздник?" — интересовался юный джентльмен.

Красочные карточки привлекли и аниматоров в костюмах индуса, самурая и гейши. Все они с большим энтузиазмом приступили к игре на скорость, сопровождая каждое действие шутками, песнями и радостными возгласами. После одного из раундов "самурай" станцевал вместе с организаторами традиционный японский танец, который закончился дружным хороводом.

Национальный колорит

Погрузиться в русские традиции в прямом смысле слова можно было на крыльце хосписа, где работала фотозона, декорированная под угол русской избы с самоваром, иконами и другими важными атрибутами. Здесь все желающие примеряли красочные русские народные костюмы и фотографировались на память.

Фотозону гости встретили на ура: от начала праздника и до самого его завершения здесь был настоящий аншлаг. Попробовать себя в интересных образах решились не только дети, но и их родители, и каждый из них нашел костюм по душе. Героями многих фотографий также стали волонтеры Алексей и Анастасия, помогавшие всем желающим примерять традиционные одежды.

Не меньшей популярностью у гостей праздника пользовалась кибитка калмыков на центральной площадке хосписа, которая была предоставлена местной молодежной общиной. Здесь двое участников национального объединения в костюмах рассказывали о нарядах, традициях празднования нового года два раза в год, а также о буддизме. Один из подопечных хосписа даже поставил калмыков в тупик, задав вопрос, является ли буддизм религией или философией.

Колорит мероприятию придавали и национальные музыкальные коллективы, которые исполняли не только традиционные мотивы, но и популярные песни на народных инструментах. Подопечные хосписа не смогли остаться сторонними слушателями и активно подыгрывали на бубнах и маракасах, задавая ритм. Для некоторых ребят даже провели музыкальные мастер-классы.

"Одному из слушателей я предложил сыграть песню "Улыбка" из мультика о крошке еноте. Балалайку положили как гусли, я большим пальцем зажимал ноты, а он дергал за струну. С первых минут мальчик заулыбался еще больше. В его глазах читалось: "Ничего себе, вот это я умею!" — рассказал волонтер и музыкант Константин.

Одной из важных составляющих праздника стал стол с национальными угощениями. Осетинские пироги от диаспоры, морс от горских евреев, таджикские фрукты, восточные сладости и внушительный казан ароматного узбекского плова от узбекской национально-культурной автономии Москвы никого не оставили равнодушными.

За всеобщим весельем скрывались тяжелые дни борьбы и боли, но думать об этом совершенно не хотелось. Солнце, музыка, смех и улыбки. Жизнь. Здесь и сейчас.