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Жизнь без преград

Мир на ладони: в детском хосписе Санкт-Петербурга прошел урок мира

20:0601.09.2017
(обновлено: 20:13 01.09.2017)
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© РИА Новости / Даничев АлексейУрок мира в Детском хосписе в Санкт-ПетербургеУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей

Мария Давыдова специально для проекта "Социальный навигатор"

Накануне Дня знаний в Санкт-Петербургском детском хосписе прошел праздник, посвященный началу учебного года. Он получил название "Урок мира": с помощью яркого действа дети познакомились с культурой разных национальностей через музыку, еду, игры, мастер-классы и традиционные костюмы.

Пациенты хосписа не могут сесть за парты со своими сверстниками, но это не означает, что они не учатся и не познают окружающий мир. Для этого и был задуман "Урок мира", в котором приняли участие сотрудники и друзья учреждения, а также волонтеры.

Праздник начался с выноса огромного торта в виде земного шара, на котором царит мир, разные страны и народы живут в согласии. Торжественное настроение поддержали и музыканты из узбекской этно-фолк-группы "Обморок и мама", которые приехали поздравить подопечных хосписа и лично пообщаться с ними.

© РИА Новости / Даничев АлексейTорт в виде земного шара, на котором царит мир
© РИА Новости / Даничев Алексей
Tорт в виде земного шара, на котором царит мир

Своими руками

После этого главные герои этого дня вместе с членами семей не только узнали новые факты о разных народах мира, но и прикоснулись к ним, в прямом и переносном смыслах. Например, в зоне ремесел были организованы мастер-классы по созданию традиционной русской игрушки, валянию из шерсти, плетению мандал и браслетов.

Здесь все желающие могли попробовать свои силы в японском искусстве поделок — оригами. И родители, и дети увлеченно складывали из разноцветной бумаги фигуры самурайского меча и журавлей, а также красочные кусудамы в виде нескольких склеенных объемных цветков. 

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
Неудобные вопросы. Беседа о благотворительности с Александром Ткаченко

"Нельзя забывать о том, что настроение ребенку зачастую передается от родителей. Очень здорово, что они находят возможность для привнесения в жизнь радужных красок", — рассказала волонтер Айгуль, которая проводила мастер-класс по японскому искусству.

Получившиеся поделки можно было прикрепить на открытку, где уже были изображены иероглифы: мечта, радость, счастье, удача. Один из участников мастер-класса, не раздумывая, потянул на себя листочек со словом "мечта".

— Почему ты выбрал именно это слово?— спросила мальчика участница праздника.
— У меня очень много мечт, — загадочно улыбаясь, ответил он.

К искусству оригами приобщился и основатель хосписа, член Общественной палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко. Вместе со своими подопечными он сложил несколько фигур, которые подарил волонтерам.

Поблизости от зоны мастер-классов расположились мастера по мехенди — индийскому рисунку хной на теле. Никто из гостей не смог пройти мимо красочных и витиеватых узоров, которые выводили мастера.

© РИА Новости / Даничев АлексейКолорит мероприятию придавали национальные музыкальные коллективы
© РИА Новости / Даничев Алексей
Колорит мероприятию придавали национальные музыкальные коллективы

Игры и танцы народов мира

Украшенные яркими браслетами и вооруженные бумажными мечами, дети и их родители активно принимали участие в различных играх. Гости праздника с интересом рассматривали мягкие яркие снаряды для игры в бочче, соревновались друг с другом и организаторами игры, а незадолго до завершения мероприятия устроили настоящий турнир между победителями предыдущих раундов.

Помимо этого в игровой зоне можно было попробовать свои силы в лакроссе и познакомиться с китайскими традициями с помощью настольных игр го и танграм.

Не меньший интерес у подопечных хосписа вызвали карточки для игры "Мемори", созданные специально для этого мероприятия. В их дизайне была отражена главная тема дня — разнообразие культурных традиций народов мира. Помимо ярких картинок, которые привлекали внимание и детей, и взрослых, на них был размещен небольшой текст с интересными фактами о животных, национальных костюмах или традициях разных народов.

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© пресс-служба Санкт-петербургского Детского хосписа
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"У каждого игрока была своя тактика: один мальчик переворачивал карты наугад, но очень хорошо запоминал расположение открытых карточек, а отгадав пару, радостно хлопал в ладоши; другой подходил к вопросу более основательно — методично переворачивал карту за картой, поэтому уже к середине поля начал безошибочно собирать пары", — поделилась впечатлениями Мария, помощник и спарринг-партнер детей в этой игре.

Один из участников праздника не только подробно рассматривал каждую карточку, но и зачитывал вслух информацию на ней своей маме. Параллельно он старался поддерживать светскую беседу с волонтером: "Как дела? Как вам праздник?" — интересовался юный джентльмен.

Красочные карточки привлекли и аниматоров в костюмах индуса, самурая и гейши. Все они с большим энтузиазмом приступили к игре на скорость, сопровождая каждое действие шутками, песнями и радостными возгласами. После одного из раундов "самурай" станцевал вместе с организаторами традиционный японский танец, который закончился дружным хороводом.

Национальный колорит

Погрузиться в русские традиции в прямом смысле слова можно было на крыльце хосписа, где работала фотозона, декорированная под угол русской избы с самоваром, иконами и другими важными атрибутами. Здесь все желающие примеряли красочные русские народные костюмы и фотографировались на память.

Фотозону гости встретили на ура: от начала праздника и до самого его завершения здесь был настоящий аншлаг. Попробовать себя в интересных образах решились не только дети, но и их родители, и каждый из них нашел костюм по душе. Героями многих фотографий также стали волонтеры Алексей и Анастасия, помогавшие всем желающим примерять традиционные одежды.

Не меньшей популярностью у гостей праздника пользовалась кибитка калмыков на центральной площадке хосписа, которая была предоставлена местной молодежной общиной. Здесь двое участников национального объединения в костюмах рассказывали о нарядах, традициях празднования нового года два раза в год, а также о буддизме. Один из подопечных хосписа даже поставил калмыков в тупик, задав вопрос, является ли буддизм религией или философией.

Колорит мероприятию придавали и национальные музыкальные коллективы, которые исполняли не только традиционные мотивы, но и популярные песни на народных инструментах. Подопечные хосписа не смогли остаться сторонними слушателями и активно подыгрывали на бубнах и маракасах, задавая ритм. Для некоторых ребят даже провели музыкальные мастер-классы.

"Одному из слушателей я предложил сыграть песню "Улыбка" из мультика о крошке еноте. Балалайку положили как гусли, я большим пальцем зажимал ноты, а он дергал за струну. С первых минут мальчик заулыбался еще больше. В его глазах читалось: "Ничего себе, вот это я умею!" — рассказал волонтер и музыкант Константин.

Одной из важных составляющих праздника стал стол с национальными угощениями. Осетинские пироги от диаспоры, морс от горских евреев, таджикские фрукты, восточные сладости и внушительный казан ароматного узбекского плова от узбекской национально-культурной автономии Москвы никого не оставили равнодушными.

За всеобщим весельем скрывались тяжелые дни борьбы и боли, но думать об этом совершенно не хотелось. Солнце, музыка, смех и улыбки. Жизнь. Здесь и сейчас.

Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев АлексейВолонтеры помогали гостям праздника изготовить традиционную русскую игрушкуУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Волонтеры помогали гостям праздника изготовить традиционную русскую игрушку
© РИА Новости / Даничев АлексейДаничев АлексейПозитивное настроение на празднике обеспечивали аниматорыУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев АлексейДаничев Алексей
Позитивное настроение на празднике обеспечивали аниматоры
© РИА Новости / Даничев АлексейВсе желающие принимали участие в соревновании по боччеУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Все желающие принимали участие в соревновании по бочче
© РИА Новости / Даничев АлексейНа крыльце хосписа работала фотозона, декорированная под угол русской избы, где гости примеряли на себя красочные русские народные костюмыУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
На крыльце хосписа работала фотозона, декорированная под угол русской избы, где гости примеряли на себя красочные русские народные костюмы
© РИА Новости / Даничев АлексейНа одной из площадок работали мастера по мехендиУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
На одной из площадок работали мастера по мехенди
© РИА Новости / Даничев АлексейГости праздника играли в настольную игру "Мемори"Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Гости праздника играли в настольную игру "Мемори"
© РИА Новости / Даничев АлексейВ качестве угощений были представлены осетинские пироги, таджикские фрукты, восточные сладости и узбекский пловУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
В качестве угощений были представлены осетинские пироги, таджикские фрукты, восточные сладости и узбекский плов
© РИА Новости / Даничев АлексейТакже гости смогли попробовать праздничный торт в виде Земного шараУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Также гости смогли попробовать праздничный торт в виде Земного шара
© РИА Новости / Даничев АлексейВолонтеры в национальных костюмах калмыков рассказывали о традициях праздновать новый год два раза в год и о буддизмеУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Волонтеры в национальных костюмах калмыков рассказывали о традициях праздновать новый год два раза в год и о буддизме
© РИА Новости / Даничев АлексейАниматоры учили всех желающих японским танцам и другим этническим традициямУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Аниматоры учили всех желающих японским танцам и другим этническим традициям
© РИА Новости / Даничев Алексей Национальные музыкальные коллективы исполняли популярные песни на народных инструментахУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Национальные музыкальные коллективы исполняли популярные песни на народных инструментах
© РИА Новости / Даничев АлексейНа открытии праздника присутствовала узбекская этно-фолк группа "Обморок и мама"Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
На открытии праздника присутствовала узбекская этно-фолк группа "Обморок и мама"
© РИА Новости / Даничев АлексейКалмыцкая кибитка на центральной площадке праздникаУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Калмыцкая кибитка на центральной площадке праздника
© Даничев АлексейВице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и основатель детского хосписа, член ОП РФ протоиерей Александр ТкаченкоУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© Даничев Алексей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и основатель детского хосписа, член ОП РФ протоиерей Александр Ткаченко
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Жизнь без преград
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