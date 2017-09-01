Фестиваль "Душевная Москва" соберет более 50 НКО

В парке "Сокольники" в Москве 9 и 10 сентября будет проходить фестиваль общественных организаций "Душевная Москва", который объединит практики НКО и представит горожанам широкий спектр возможностей участия в добрых делах на социально значимых городских мероприятиях. Об этом сообщили в ресурсном центре НКО комитета общественных связей Москвы.

Фестиваль поможет НКО объединить усилия и неравнодушных горожан в деле совершенствования социальной сферы столицы. В программе запланирована серия обучающих и развлекательных мастер-классов от общественных и благотворительных организаций, среди которых фонд "Шередарь", ОРБИ, центр равных возможностей "Вверх", "Многомама", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и многие другие.

Фестиваль "Душевная Москва" станет большим праздником для всех, кто меняет мир к лучшему. Для активного знакомства с практикой некоммерческих организаций разработан увлекательный квест, на каждом этапе которого участники будут выполнять задания и с каждым новым шагом больше узнавать о добрых делах и возможностях участия в них. После квеста каждому участнику выдадут паспорт гражданина "Душевной Москвы".

Одним из центральных элементов программы станет фотовыставка, посвященная жизни московских некоммерческих организаций, а также тех, кому они помогают.

Специально для любителей животных будет работать выставка бездомных животных от фонда "РЭЙ", на которой каждый сможет выбрать себе кошку или собаку, которые станут преданными членами семьи, а также узнать больше о том, как можно помочь приютам, которые опекают бездомных животных.

На большой детской площадке предусмотрены все варианты отдыха и развлечений для детей и их родителей: гигантские шахматы, аквагрим, изготовление кукол, цветов из бумаги, рисование, а также уроки самообороны.

Творческие коллективы представят музыкальные и танцевальные номера на большой сцене парка "Сокольники".