В домах Москвы установят 125 подъемных платформ для маломобильных граждан

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. С начала 2017 года Москомэкспертиза согласовала установку более 125 подъемных платформ в жилых домах по всей столице, сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.

"Только за этот квартал специалисты выдали 45 положительных заключений на установку подъемных платформ для комфортного передвижения маломобильных групп населения по территории многоквартирных жилых домов. Подъемные механизмы появятся в домах в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ВАО, СВАО, ЗАО и Новой Москве", — приводит его слова портал mos.ru.

Входы в подъезды также сделают комфортными для горожан с ограниченными возможностями, в них будут установлены наружные и тамбурные дверные блоки с системой автоматического открывания и доводчиком.

"Наша задача — сделать все возможное, для того чтобы минимизировать неудобства, которые испытывают маломобильные группы населения при передвижении по столице. И начинать необходимо с самого главного — с дома, в котором должно быть комфортно всегда", — отметил Леонов.