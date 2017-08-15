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Жизнь без преград

Благобегуны на забеге "Лужники"

18:1315.08.2017
(обновлено: 18:22 15.08.2017)
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Благобегуны вместе с семью тысячами участниками пробежали по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.
Бегунам открылись виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.
Перед забегом состоялась традиционная разминка. Одни бегуны разминались в толпе, другие – в одиночку, настраиваясь на жаркий во всех смыслах слова бег.
Жара и ремонт улиц в Москве стали дополнительными трудностями для бегунов, но они преодолевали их с улыбкой.
Полумарафон Лужники проходил в Москве в первый раз.
Раньше этот забег назывался Музыкальным, и на трассе для бегунов играли музыкальные коллективы.
Чтобы справиться с жарой, бегуны используют воду на пунктах питания – стакан в себя и два стакана на себя. А лучше всего освежиться в такую погоду помогает душ.
На полумарафоне Лужники благобегуны собрали 75 тысяч рублей. Это 130 онлайн-уроков для воспитанников детских домов, готовящихся к сдаче экзаменов.
Среди тех, кто регулярно поддерживает фонд Арифметика добра на забегах, – 68-летний ветеран спорта по легкой атлетике Валерий Ларионов. Год назад я увидел объявление, что можно стать благобегуном и решил поддержать фонд Арифметика добра, который помогает детям-сиротам. Это очень благое и нужное дело. Сейчас я готовлюсь к забегу на 42,2 км, – говорит Валерий Ларионов.
Волонтеры Арифметики добра, стоящие вдоль трассы – это душа и голос фонда. Ребята выложились на полную, чтобы каждый бегун ощутил поддержку!
Когда на полумарафоне бегут тысячи людей, увидеть, что кто-то болеет лично за тебя – бесценно! Особенно когда волонтер с плакатом с твоим именем стоит на небольшом участке тени, которой было так мало в этот день.
Эти люди бегут еще первую половину полумарафона – вторая проходила по соседней полосе. Впереди еще большая часть длинной и тяжелой дистанции. Многие добегут до конца и запомнят этот день на всю жизнь!
Несмотря на жару, благобегуны были вдохновлены своей важной миссией! Бегая в майках с логотипом и надписью фонда, они показывают, что путей для помощи очень много, и открыть свое сердце для доброты можно не отходя от дел.
Перед длинной дистанцией важно зарядиться положительными эмоциями. Около стенда «Арифметики добра» участников полумарафона встречала белочка, которая говорила слова поддержки или просто давала «пять» - на удачу.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраБлагобегуны вместе с семью тысячами участниками пробежали по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.Благобегуны вместе с семью тысячами участниками пробежали по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Благобегуны вместе с семью тысячами участниками пробежали по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраБегунам открылись виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.Бегунам открылись виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Бегунам открылись виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраПеред забегом состоялась традиционная разминка. Одни бегуны разминались в толпе, другие – в одиночку, настраиваясь на жаркий во всех смыслах слова бег.Перед забегом состоялась традиционная разминка. Одни бегуны разминались в толпе, другие – в одиночку, настраиваясь на жаркий во всех смыслах слова бег.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Перед забегом состоялась традиционная разминка. Одни бегуны разминались в толпе, другие – в одиночку, настраиваясь на жаркий во всех смыслах слова бег.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраЖара и ремонт улиц в Москве стали дополнительными трудностями для бегунов, но они преодолевали их с улыбкой.Жара и ремонт улиц в Москве стали дополнительными трудностями для бегунов, но они преодолевали их с улыбкой.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Жара и ремонт улиц в Москве стали дополнительными трудностями для бегунов, но они преодолевали их с улыбкой.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраПолумарафон "Лужники" проходил в Москве в первый раз.Полумарафон Лужники проходил в Москве в первый раз.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Полумарафон "Лужники" проходил в Москве в первый раз.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраРаньше этот забег назывался "Музыкальным", и на трассе для бегунов играли музыкальные коллективы.Раньше этот забег назывался Музыкальным, и на трассе для бегунов играли музыкальные коллективы.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Раньше этот забег назывался "Музыкальным", и на трассе для бегунов играли музыкальные коллективы.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраЧтобы справиться с жарой, бегуны используют воду на пунктах питания – стакан в себя и два стакана на себя. А лучше всего освежиться в такую погоду помогает душ.Чтобы справиться с жарой, бегуны используют воду на пунктах питания – стакан в себя и два стакана на себя. А лучше всего освежиться в такую погоду помогает душ.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Чтобы справиться с жарой, бегуны используют воду на пунктах питания – стакан в себя и два стакана на себя. А лучше всего освежиться в такую погоду помогает душ.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраНа полумарафоне "Лужники" благобегуны собрали 75 тысяч рублей. Это 130 онлайн-уроков для воспитанников детских домов, готовящихся к сдаче экзаменов.На полумарафоне Лужники благобегуны собрали 75 тысяч рублей. Это 130 онлайн-уроков для воспитанников детских домов, готовящихся к сдаче экзаменов.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
На полумарафоне "Лужники" благобегуны собрали 75 тысяч рублей. Это 130 онлайн-уроков для воспитанников детских домов, готовящихся к сдаче экзаменов.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраСреди тех, кто регулярно поддерживает фонд "Арифметика добра" на забегах, – 68-летний ветеран спорта по легкой атлетике Валерий Ларионов. "Год назад я увидел объявление, что можно стать благобегуном и решил поддержать фонд "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам. Это очень благое и нужное дело. Сейчас я готовлюсь к забегу на 42,2 км", – говорит Валерий Ларионов.Среди тех, кто регулярно поддерживает фонд Арифметика добра на забегах, – 68-летний ветеран спорта по легкой атлетике Валерий Ларионов. Год назад я увидел объявление, что можно стать благобегуном и решил поддержать фонд Арифметика добра, который помогает детям-сиротам. Это очень благое и нужное дело. Сейчас я готовлюсь к забегу на 42,2 км, – говорит Валерий Ларионов.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Среди тех, кто регулярно поддерживает фонд "Арифметика добра" на забегах, – 68-летний ветеран спорта по легкой атлетике Валерий Ларионов. "Год назад я увидел объявление, что можно стать благобегуном и решил поддержать фонд "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам. Это очень благое и нужное дело. Сейчас я готовлюсь к забегу на 42,2 км", – говорит Валерий Ларионов.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраВолонтеры "Арифметики добра", стоящие вдоль трассы – это душа и голос фонда. Ребята выложились на полную, чтобы каждый бегун ощутил поддержку!Волонтеры Арифметики добра, стоящие вдоль трассы – это душа и голос фонда. Ребята выложились на полную, чтобы каждый бегун ощутил поддержку!
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Волонтеры "Арифметики добра", стоящие вдоль трассы – это душа и голос фонда. Ребята выложились на полную, чтобы каждый бегун ощутил поддержку!
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраКогда на полумарафоне бегут тысячи людей, увидеть, что кто-то болеет лично за тебя – бесценно! Особенно когда волонтер с плакатом с твоим именем стоит на небольшом участке тени, которой было так мало в этот день.Когда на полумарафоне бегут тысячи людей, увидеть, что кто-то болеет лично за тебя – бесценно! Особенно когда волонтер с плакатом с твоим именем стоит на небольшом участке тени, которой было так мало в этот день.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Когда на полумарафоне бегут тысячи людей, увидеть, что кто-то болеет лично за тебя – бесценно! Особенно когда волонтер с плакатом с твоим именем стоит на небольшом участке тени, которой было так мало в этот день.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраЭти люди бегут еще первую половину полумарафона – вторая проходила по соседней полосе. Впереди еще большая часть длинной и тяжелой дистанции. Многие добегут до конца и запомнят этот день на всю жизнь!Эти люди бегут еще первую половину полумарафона – вторая проходила по соседней полосе. Впереди еще большая часть длинной и тяжелой дистанции. Многие добегут до конца и запомнят этот день на всю жизнь!
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Эти люди бегут еще первую половину полумарафона – вторая проходила по соседней полосе. Впереди еще большая часть длинной и тяжелой дистанции. Многие добегут до конца и запомнят этот день на всю жизнь!
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраНесмотря на жару, благобегуны были вдохновлены своей важной миссией! Бегая в майках с логотипом и надписью фонда, они показывают, что путей для помощи очень много, и открыть свое сердце для доброты можно не отходя от дел.Несмотря на жару, благобегуны были вдохновлены своей важной миссией! Бегая в майках с логотипом и надписью фонда, они показывают, что путей для помощи очень много, и открыть свое сердце для доброты можно не отходя от дел.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Несмотря на жару, благобегуны были вдохновлены своей важной миссией! Бегая в майках с логотипом и надписью фонда, они показывают, что путей для помощи очень много, и открыть свое сердце для доброты можно не отходя от дел.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добраПеред длинной дистанцией важно зарядиться положительными эмоциями. Около стенда "Арифметики добра" участников полумарафона встречала белочка, которая говорила слова поддержки или просто давала "пять" - на удачу.Перед длинной дистанцией важно зарядиться положительными эмоциями. Около стенда «Арифметики добра» участников полумарафона встречала белочка, которая говорила слова поддержки или просто давала «пять» - на удачу.
© Фотографии предоставлены фондом Арифметика добра
Перед длинной дистанцией важно зарядиться положительными эмоциями. Около стенда "Арифметики добра" участников полумарафона встречала белочка, которая говорила слова поддержки или просто давала "пять" - на удачу.
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Сто благобегунов покорили полумарафон "Лужники", посвященный спортивной истории олимпийского комплекса. 13 августа в 30-градусную жару они вместе с семью тысячами участников пробежали по набережным столицы. На полумарафоне "Лужники" благобегуны фонда "Арифметика добра" собрали 75 тысяч рублей. Этого хватит на 130 онлайн-уроков для воспитанников детских домов — подопечных фонда.

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