Благобегуны на забеге "Лужники"

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Среди тех, кто регулярно поддерживает фонд "Арифметика добра" на забегах, – 68-летний ветеран спорта по легкой атлетике Валерий Ларионов. "Год назад я увидел объявление, что можно стать благобегуном и решил поддержать фонд "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам. Это очень благое и нужное дело. Сейчас я готовлюсь к забегу на 42,2 км", – говорит Валерий Ларионов.