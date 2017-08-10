Попасть в десятку: мечта Оганнеса сбылась

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Светлый и задумчивый юноша по имени Оганнес в Санкт-Петербургский детский хоспис поступил недавно. Мальчик рисует картины, как говорит он сам, когда есть вдохновение. Несмотря на потерю ноги из-за болезни, лиричный юноша любит экстремальные занятия. Оганнес мечтает покататься на мотоцикле и пострелять из настоящего оружия. В детском хосписе есть правило, почти закон: мечты пациентов должны сбываться.

К исполнению мечты Оганнеса в хосписе отнеслись со всей ответственностью. Мальчика в сопровождении брата Эдика и папы Артура ждал не развлекательный павильон с воздушными шариками в каком-нибудь из парков Санкт-Петербурга, а настоящий профессиональный тир, где тренируются сотрудники отряда специального назначения МВД РФ "Гром" и другие силовики элитных спецподразделений.

Оганнес с братом и папой приехал на тренировку по стрельбе на ведомственном автомобиле вместе с настоящими бойцами. Пока они разбирали оружие, "новобранцам" тоже принесли пистолеты.

"Главное при стрельбе — соблюдать три принципа обращения с пистолетом", — начал инструктаж главный в этом помещении.

Инструкторы рассказали, как правильно держать оружие, чтобы сбалансировать отдачу и попасть в цель, как прицеливаться и как спускать курок плавно. Пара щелчков пустого пистолета вблизи мишеней, и можно идти на огневой рубеж.

Патроны в магазин оружия Оганнес и Эдик заряжали сами. Инструкторы помогали прицелиться, выбрать правильную, удобную стойку. Дальше только оглушительные выстрелы и звон падающих гильз. Ребята довольны.

"Ну, ну, что там?", — первый вопрос. Девятки, восьмерки, семерки… Пристрелка прошла неплохо. Еще серия выстрелов помогла исправить ошибки и недочеты.

"А можно ли стрелять сидя?", — робко поинтересовался Оганнес у инструктора.

Сообразив, тот понял: мальчику становится тяжело долгое время стоять на одной ноге и стрелять, опираясь на стойку. Руки устают, и пулевые отверстия спускаются вниз по мишени.

Оганнес сел на стул и сделал еще несколько выстрелов. Ему удалось выбить десятку. Программа максимум на сегодня выполнена. Отстрелянные мишени сняли и отдали мальчикам на память.

Немного уставший, но довольный, Оганнес с гордостью пожал руку инструктору, пытаясь подобрать наиболее подходящие слова для благодарности.

"Большое боевое спасибо вам", — резюмировал он в итоге.

Инструктор подбодрил детей: "Если из макарова научился стрелять, то все остальное дальше уже будет даваться легко".

Дальше у него продолжение стрельб, а Оганнесу надо спешить: в час у него в хосписе укол. Еще надо успеть пообедать и восстановить силы в такой запоминающийся и насыщенный день. А вечером за Оганнесом приедут мотоциклисты. Потому что в детском хосписе мечты детей должны сбываться.