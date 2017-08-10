Инклюзивный лагерь "Дружный" впервые проводит международную смену

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пятая смена инклюзивного лагеря "Дружный" впервые станет международной, сообщили в национальной ассоциации развития образования "Тетрадка дружбы". Смена пройдет с 22 по 29 августа в городе Карловы Вары (Чехия). Участниками первой международной смены станут дети и молодежь с инвалидностью, их здоровые сверстники, а также родители и педагоги из России и Чехии.

Все отряды в лагере "Дружный" — инклюзивные, в их состав входят как дети и молодежь с инвалидностью, так и их здоровые сверстники. Общение и взаимодействие в инклюзивных группах, европейские пейзажи, насыщенная творческая программа — это и многое другое поможет ребятам с разным уровнем физических и умственных возможностей отлично провести остаток летних каникул.

Тематика летней смены — "Art-пространство". В лагере пройдут творческие мероприятия, интерактивные прогулки, познавательные мастер-классы. Участники смены будут знакомиться с искусством и культурой, развивать креативное мышление и творческий потенциал в компании лучших друзей. Помимо этого участников из России и Чехии ждет обмен культурным опытом и путешествия по Праге и Карловым Варам. Ребята познакомятся с необычными культурными и историческими объектами одной из самых красивых европейских стран — Чехии.