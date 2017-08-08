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Жизнь без преград

Увидеть руками: первый сенсорный сад открылся в Москве

17:4208.08.2017
(обновлено: 17:52 08.08.2017)
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© РИА Новости / Александра АгранатВ Аптекарском огороде открылся сенсорный сад для слепоглухихВ Аптекарском огороде открылся сенсорный сад для слепоглухих
© РИА Новости / Александра Агранат

Уникальный проект открылся сегодня в Москве: в "Аптекарском огороде" первых посетителей принял "Сенсорный сад пяти чувств", созданный фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" и Ботаническим садом МГУ.

Все растения, расставленные в специальных боксах на площадке сада, можно не только понюхать, но и потереть в ладонях и даже попробовать на вкус. Это дает возможность людям с нарушением слуха и зрения поближе познакомиться с экспонатами через запах и тактильные ощущения.

"Это место, где можно беспрепятственно все трогать, таким образом задействуются оставшиеся органы чувств. Такой формат очень сильно разнообразит жизнь, поможет слепоглухим больше разбираться, в том числе в лекарственных растениях, а также общаться друг с другом. Например, здесь можно сыграть в игру "отгадай растение по запаху ", — рассказала исполнительный директор фонда "Со-единение" Татьяна Константинова.

По ее словам, "тактильные" сады должны появиться и в других регионах страны, тем более что создание подобного зеленого уголка не требует больших финансовых затрат в любом городе.

"Здесь не нужно какое-то большое финансирование, весь проект не требует особых затрат, в том числе на его поддержание. В любом садике можно сделать такие грядки разной конфигурации", — отметила Татьяна Константинова.

© РИА Новости / Александра АгранатВсе растения, расставленные в специальных боксах на площадке сада, можно не только понюхать, но и потереть в ладонях и даже попробовать на вкус
© РИА Новости / Александра Агранат
Все растения, расставленные в специальных боксах на площадке сада, можно не только понюхать, но и потереть в ладонях и даже попробовать на вкус

Композиция сенсорного сада открыта для всех посетителей "Аптекарского огорода": здесь москвичи и гости столицы смогут детально рассмотреть представленные самые разнообразные растения, адаптированные к климату России, среди которых базилик, шалфей, розмарин, лаванда, сельдерей, мята, бадан, душица, тимьян и майоран.

Как рассказал ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин, все они были специально выращены без пестицидов, поэтому безопасны для желающих попробовать растение на вкус.

"В основном мы использовали пряные травы, известные в кулинарии или парфюмерии. Один из важных критериев — это безопасные растения, не ядовитые и не колючие, чтобы плоховидящий человек не мог повредить руки", — подчеркнул Паршин.

Композиция сада будет постепенно обновляться в течение сезона, а непригодные растения будут заменяться свежими саженцами. С ноября импровизированные грядки переместят в теплые павильоны, чтобы весной снова выставить растения для всеобщего обозрения.

© РИА Новости / Александра АгранатКомпозицию сенсорного сада составляю базилик, шалфей, розмарин, лаванда, сельдерей, мята, бадан, душица, тимьян, майоран и другие растения
© РИА Новости / Александра Агранат
Композицию сенсорного сада составляю базилик, шалфей, розмарин, лаванда, сельдерей, мята, бадан, душица, тимьян, майоран и другие растения

Кроме того, по словам Паршина, в будущем сенсорный сад будет развиваться: помимо растений в нем появятся тактильные поверхности, доступные для всех посетителей "Аптекарского огорода".

"У нас есть несколько идей, как расширить эту композицию разными тактильными поверхностями, по которым можно будет ходить босиком или даже полежать. Это могут быть шишки, опилки, песок или галька", — рассказал он.

Пока открытие такого сада — лишь первый шаг к созданию комфортной и интерактивной среды для людей с нарушением слуха и зрения в Москве. Хочется верить, что в дальнейшем количество подобных мест будет только увеличиваться.

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Жизнь без преград
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