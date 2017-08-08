Благобегуны пробегут полумарафон "Лужники" в поддержку детей-сирот

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. 13 августа в Москве пройдет последняя репетиция перед главным беговым стартом года — Московским марафоном. Полумарафон "Лужники" обещает стать самым массовым забегом на 21,1 км: ожидается, что в нем примут участие 9 тысяч бегунов. На старт полумарафона выйдут и 100 благобегунов фонда "Арифметика добра", официального благотворительного партнера всех забегов Московского марафона, сообщили в фонде. Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить анкету, пройдя по ссылке.

Полумарафон "Лужники" — новый забег, пришедший на смену Музыкальному полумарафону. От предшественника он унаследовал маршрут в центре города и заезд хендбайкеров. Этот забег на 21,1 км посвящен спортивной истории Олимпийского комплекса "Лужники". Благобегунство тоже может стать частью истории "Лужников". Ведь именно здесь на старт выходят люди, которые бегут не только ради спортивных достижений, но и с благой целью. На беговых стартах этого года благобегуны собрали уже 1,3 млн рублей на образовательную программу фонда для воспитанников детских домов. Дети из детских домов 27 регионов России получают дополнительные уроки по основным школьным предметам. Программа доказала свою успешность: за 2016/2017 учебный год 2 золотые и 1 серебряная медали, три отличника и 58 хорошистов!

"Полумарафон "Лужники", на мой взгляд, надо бежать всем, кто готовится к Московскому марафону, — приятная ровная трасса идеальна для проверки уровня своей подготовки. Я не считаю, что это трудная дистанция. Да, непростая, и к ней надо готовиться. С весны 2017 года я принимаю участие в московских забегах в качестве посла и благобегуна фонда "Арифметика добра". Я бегаю в поддержку Наташи, которая мечтает стать врачом. Мне интересно рассказывать о благобегунстве, наблюдать, как меняется отношение окружающих к теме благотворительности в беге. Я искренне верю, что эта тема будет активно развиваться в ближайшие годы и завоевывать тысячи сторонников", — говорит посол благотворительного фонда "Арифметика добра" Евгения Румянцева.