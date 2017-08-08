США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Благобегуны пробегут полумарафон "Лужники" в поддержку детей-сирот

16:3308.08.2017
0140
© Благотворительный фонд "Арифметика добра"Благобегуны пробегут полумарафон Лужники в поддержку детей-сиротБлагобегуны пробегут полумарафон Лужники в поддержку детей-сирот
© Благотворительный фонд "Арифметика добра"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. 13 августа в Москве пройдет последняя репетиция перед главным беговым стартом года — Московским марафоном. Полумарафон "Лужники" обещает стать самым массовым забегом на 21,1 км: ожидается, что в нем примут участие 9 тысяч бегунов. На старт полумарафона выйдут и 100 благобегунов фонда "Арифметика добра", официального благотворительного партнера всех забегов Московского марафона, сообщили в фонде. Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить анкету, пройдя по ссылке.

Полумарафон "Лужники" — новый забег, пришедший на смену Музыкальному полумарафону. От предшественника он унаследовал маршрут в центре города и заезд хендбайкеров. Этот забег на 21,1 км посвящен спортивной истории Олимпийского комплекса "Лужники". Благобегунство тоже может стать частью истории "Лужников". Ведь именно здесь на старт выходят люди, которые бегут не только ради спортивных достижений, но и с благой целью. На беговых стартах этого года благобегуны собрали уже 1,3 млн рублей на образовательную программу фонда для воспитанников детских домов. Дети из детских домов 27 регионов России получают дополнительные уроки по основным школьным предметам. Программа доказала свою успешность: за 2016/2017 учебный год 2 золотые и 1 серебряная медали, три отличника и 58 хорошистов!

"Полумарафон "Лужники", на мой взгляд, надо бежать всем, кто готовится к Московскому марафону, — приятная ровная трасса идеальна для проверки уровня своей подготовки. Я не считаю, что это трудная дистанция. Да, непростая, и к ней надо готовиться. С весны 2017 года я принимаю участие в московских забегах в качестве посла и благобегуна фонда "Арифметика добра". Я бегаю в поддержку Наташи, которая мечтает стать врачом. Мне интересно рассказывать о благобегунстве, наблюдать, как меняется отношение окружающих к теме благотворительности в беге. Я искренне верю, что эта тема будет активно развиваться в ближайшие годы и завоевывать тысячи сторонников", — говорит посол благотворительного фонда "Арифметика добра" Евгения Румянцева.

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена