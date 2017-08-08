Второй государственный детский хоспис в России будет достроен к концу года

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Подмосковном городе Домодедово прошло совещание по вопросу строительства хосписа для детей. Председатель комиссии ОПРФ по вопросам благотворительности, гражданского просвещения и социальной ответственности и генеральный директор АНО "Детский хоспис" Александр Ткаченко обсудил ход работ и дальнейшие планы с главой городского округа Домодедово Александром Двойных и представителями генерального подрядчика.

"Предстоит еще немало сделать, — отметил Александр Ткаченко. — В некоторых помещениях мы уже завершили отделочные работы. Уверен, к концу года нам удастся завершить строительство и здание вскоре будет введено в эксплуатацию".

Новое учреждение паллиативной помощи детям будет размещено в здании усадьбы Пржевальского в селе Константиново в Домодедовском районе. Усадьбу реконструируют с сохранением исторического облика, превращая ее в настоящий уютный дом для юных пациентов. Все реставрационные работы проводятся за счет привлеченных благотворительных пожертвований.

Помимо услуги круглосуточного стационара, рассчитанного на 10 коек, в детском хосписе в Домодедово будет действовать выездная служба паллиативной помощи детям. Это позволит многим семьям, находящимся с тяжелобольными детьми дома, получить своевременную медицинскую помощь.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных рассказал о том, как помогают в строительстве хосписа местные власти. Стороны обсудили благоустройство прилегающей территории, которая должна стать настоящим реабилитационным пространством: красивым и удобным не только для пациентов хосписа, но и для их родных. Кроме того, о желании помочь заявили и жители города. Как пояснил глава округа, представители местных волонтерских организаций хотели бы поучаствовать в обустройстве нового здания хосписа. А затем, когда стационар откроется, молодые люди хотят стать волонтерами и помогать специалистам в уходе за пациентами.

После завершения работ по реконструкции здание хосписа будет передано правительству Московской области. Таким образом, детский хоспис в Домодедово станет вторым государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России после детского хосписа в Санкт-Петербурге, который продолжит оказывать методическую помощь в развитии нового стационара и подготовке персонала.