Второй государственный детский хоспис в России будет достроен к концу года

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Подмосковном городе Домодедово прошло совещание по вопросу строительства хосписа для детей. Председатель комиссии ОПРФ по вопросам благотворительности, гражданского просвещения и социальной ответственности и генеральный директор АНО "Детский хоспис" Александр Ткаченко обсудил ход работ и дальнейшие планы с главой городского округа Домодедово Александром Двойных и представителями генерального подрядчика.
"Предстоит еще немало сделать, — отметил Александр Ткаченко. — В некоторых помещениях мы уже завершили отделочные работы. Уверен, к концу года нам удастся завершить строительство и здание вскоре будет введено в эксплуатацию".
Помимо услуги круглосуточного стационара, рассчитанного на 10 коек, в детском хосписе в Домодедово будет действовать выездная служба паллиативной помощи детям. Это позволит многим семьям, находящимся с тяжелобольными детьми дома, получить своевременную медицинскую помощь.
После завершения работ по реконструкции здание хосписа будет передано правительству Московской области. Таким образом, детский хоспис в Домодедово станет вторым государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России после детского хосписа в Санкт-Петербурге, который продолжит оказывать методическую помощь в развитии нового стационара и подготовке персонала.