На трассе "Формулы-1" в Сочи пройдет международный полумарафон на колясках

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На главной гоночной трассе России "Сочи Автодром" состоится III Международный полумарафон на колясках "Рецепт-Спорт" — 3rd International Grand Prix Rezept-Sport Wheelchair Half marathon. Как сообщили в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов, оргкомитет будет принимать заявки до 5 сентября, а забег в этом году пройдет 5 октября.

В марафоне примут участие не только знаменитые спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, но и перспективная молодежь из российских регионов, а также международные участники.

Как сказал председатель оргкомитета, член совета спортсменов Международного паралимпийского комитета, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев:

"Легкая атлетика на спортивных колясках — это самая увлекательная и зрелищная дисциплина на всех международных соревнованиях".

По его словам, участие в такой гонке — это прекрасная возможность испытать себя, закалить характер, получить ощущение уверенности в собственных силах, потому что спорт делает человека более сильным, выносливым и целеустремленным.

Местом проведения соревнований уже традиционно стал знаменитый "Сочи Автодром", где проходят гонки "Формулы-1". Терентьев отметил, что для подобного полумарафона здесь создана вся необходимая база.

Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома "Формулы-1" протяженностью более 21 км появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Практически сразу после триумфальных для России зимних Паралимпийских игр была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Тренирует российских спортсменов легендарная Ирина Громова, в тренерский штаб также входит Сергей Шилов, шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр.

Основными задачами полумарафона являются развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью; популяризация и развитие гонок на спортивных колясках среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата; активизация деятельности организаций, которые проводят работу по реабилитации и интеграции в общество инвалидов; международное сотрудничество; укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов.

Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов, Российский спортивный союз инвалидов и фонд поддержки инвалидов "Единая страна" при поддержке администрации города Сочи.