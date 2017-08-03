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Жизнь без преград

13 ответов на трудные вопросы об опухолях головного мозга

10:3003.08.2017
(обновлено: 11:00 03.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо13 ответов на трудные вопросы об опухолях головного мозга13 ответов на трудные вопросы об опухолях головного мозга
© РИА Новости / Игорь Зарембо

Каждый, кто каким-то образом сталкивался с диагнозом "опухоль головного мозга", знает, как это страшно. Больше всего всегда пугает неизвестность. А между тем результаты лечения пациентов с каждым годом улучшаются. В том числе благодаря совершенствованию методов диагностики, хирургического лечения, лучевой терапии и химиотерапии, а также инновационных методов, таких как иммунотерапия и генная терапия. Главное — знать, что и как лечить. Независимый информационный портал Oncobrain.ru — проект благотворительного фонда Константина Хабенского — специально для проекта "Социальный навигатор" подготовил материал, в котором собраны ответы на самые важные вопросы об опухолях мозга.

В подготовке статьи участвовали эксперты фонда Константина Хабенского: Андрей Левашов, научный сотрудник отделения химиотерапии гемабластозов с группой нейроонкологии Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина и Эндже Валиахметова, детский онколог национального научно-практического центра нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко.

1) Опухоли головного мозга — это не рак

Среди злокачественных новообразований выделяют два вида заболеваний: рак и саркома. Рак — опухоль, образованная из клеток эпителиальной ткани. Саркома — опухоль, образованная из клеток соединительной ткани. Большинство первичных опухолей головного мозга — сложная структура, образованная преимущественно из глиальных клеток, реже нейронов. Поэтому подавляющее большинство первичных опухолей головного мозга неправильно называть раком.

2) Причины возникновения опухолей центральной нервной системы неизвестны

Фонд Константина Хабенского запускает новый информпортал об опухолях мозга
© Фото предоставлено Фондом Константина Хабенского
Фонд Константина Хабенского запускает новый информпортал об опухолях мозга
Редкие дефекты генов и мутации (наследственные и приобретенные) повышают риск возникновения онкологических заболеваний, однако они не являются наследственными. Некоторые внешние воздействия могут привести к спонтанному появлению мутации — например, ультрафиолетовые лучи или рентгеновское излучение‎, химические вещества, инфекции и др. На данный момент в науке не существует доказательств, что какое-либо поведение или образ жизни ребенка или подростка приводят к возникновению опухоли. Болезнь не появляется потому, что вы что-то сделали или, наоборот, упустили. Популярные предположения, что опухоли возникают вследствие психологических причин (конфликтов, переживания утраты и др.) являются ложными с точки зрения науки.

3) Среди всех онкологических заболеваний у детей опухоли мозга занимают второе место по распространенности

На первом месте — лейкозы, они составляют около 43% от всех детских опухолей. Частота обнаружения опухолей центральной нервной системы у детей составляет около 15-17%.

По данным межконтинентального ракового регистра, объединяющего данные из 86 раковых регистров пяти континентов, заболеваемость первичными опухолями головного мозга (включая менингиомы) составляет 6-19 случаев на 100 тысяч мужского и 4-18 случаев на 100 тысяч женского населения. Данная мировая статистика собирается Международным агентством по изучению рака (International Agency for research on cancer) при участии Всемирной организации здравоохранения. Официальные статистические данные в Российской Федерации по заболеваемости первичными опухолями центральной нервной системы — в среднем 4,8 случая на 100 тысяч населения в 2015 году. По данным государственной медицинской статистики, представленной Российским центром информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена "Злокачественные новообразования в России в 2015 году", абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов злокачественных новообразований мозга и других отделов ЦНС в 2015 году составило 4377 человек. Общая заболеваемость в РФ за 2015 год по данной локализации в 2015 году составила 8896 случаев, в том числе 655 детей в возрасте до 17 лет.

© РИА Новости / Павел ЛисицынБольшинство первичных опухолей головного мозга — сложная структура, образованная преимущественно из глиальных клеток, реже нейронов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Большинство первичных опухолей головного мозга — сложная структура, образованная преимущественно из глиальных клеток, реже нейронов

4) Доброкачественные опухоли ЦНС не менее опасны, чем злокачественные

Даже доброкачественная, медленно растущая опухоль может быть опасна для жизни, если она давит на структуры мозга, регулирующие жизненно важные функции организма (дыхание или кровообращение). В нейроонкологии встречаются доброкачественные опухоли, также способные распространять метастазы. Поэтому в комплекс первичного обследования всех пациентов, в том числе и с доброкачественными опухолями, включается магнитно-резонансная томография (МРТ) всех отделов центральной нервной системы.

Кроме того, даже доброкачественные опухоли не всегда можно эффективно излечивать, а в некоторых случаях они со временем способны перерождаться в злокачественные.

5) У опухолей головного мозга нет стадий, есть степени злокачественности

Лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / science photo
ФАНО поддержит исследования по бор-нейтронозахватной терапии рака
У опухолей головного мозга нет стадий, как при раке или некоторых видах сарком, есть только классификация ВОЗ опухолей центральной нервной системы, которая является морфологической. Подход к лечению опухолей ЦНС в большинстве случаев зависит от степени злокачественности опухоли: так опухоли низкой степени злокачественности (I степень, grade I) обычно подлежат только оперативному лечению; при промежуточной степени злокачественности (II степень, grade II) выполняется оперативное удаление опухоли, в некоторых случаях лечение дополняется лучевой терапией или лекарственной противоопухолевой терапией (химиотерапией), а при высокой степени злокачественности (grade III-IV) лечение обязательно включает в себя удаление опухоли, лучевую терапию и лекарственную противоопухолевую терапию. Во многих случаях не размер, а локализация опухоли определяют тяжесть и прогноз заболевания. Некоторые метастазирующие опухоли головного мозга имеют более доброкачественное течение, чем неместазирующие или редко метастазирующие опухоли.

6) У взрослых заболевание часто проходит бессимптомно

Опухоль мозга может расти бессимптомно, а может сопровождаться характерными изменениями в организме. У взрослых заболевание чаще всего не сопровождается никакими симптомами, а у детей оно маскируется под детские инфекции. Симптомы можно разделить на общие и специфические (характерные для определенного типа новообразования). Общие симптомы возникают из-за давления, оказываемого опухолью на головной или спинной мозг: головная боль, быстрая утомляемость и слабость, тошнота и рвота, нарушение памяти, изменения личности, нарушение чувствительности и функций органов (осязания, зрения, слуха и обоняния), судороги (внезапные непроизвольные мышечные движения). Специфические симптомы появляются, когда опухоль затрагивает функциональные центры мозга, и зависят от локализации опухоли. Это могут быть: синдром сдавливания, нарушение равновесия и мелкой моторики, заторможенность, мышечная слабость или паралич, частичная или полная потеря зрения, нарушение глотания, слабость мимических мышц или онемение лица, двоение в глазах и др. Обязательно подробно информируйте доктора обо всех симптомах, которые вы заметили, в том числе о появлении новых или об изменении старых.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПодтвердить или опровергнуть наличие опухоли мозга невозможно без проведения МРТ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Подтвердить или опровергнуть наличие опухоли мозга невозможно без проведения МРТ

7) Ранняя диагностика значительно повышает шансы на выздоровление

Опухоль головного мозга — не приговор, при разных нозологиях (диагнозах) и данных пациента разные прогнозы на выздоровление. Ранняя диагностика опухолей центральной нервной системы способствует улучшению результатов лечения заболевания, но и при наличии массивного и метастатического поражения в ряде случаев возможно оказание эффективной медицинской помощи. 

8) Подтвердить или опровергнуть наличие опухоли мозга невозможно без проведения МРТ

Для постановки диагноза обязательно проводятся: МРТ-исследование головного и спинного мозга с внутривенным контрастированием, цитологическое исследование спинномозговой жидкости. В случае выявление опухоли выполняется комплексное патоморфологическое исследование (исследование образцов ткани, в данном случае — опухоли) на биопсийном или послеоперационном материале.

9) Лечение опухолей мозга у детей значительно отличается от лечения таких же заболеваний у взрослых

Лабораторные исследования
© Fotolia / angellodeco
СМИ: ученые создали самонаводящихся убийц опухолей мозга
Различия касаются локализации, морфологических свойств опухолей, поэтому у детей и взрослых могут встречаться разные нозологии, клинические проявления и терапевтические подходы. Так, например, медуллобластома у ребенка до 4 лет, подростка и взрослого человека — это совсем разные опухоли, что отражается на выборе методов лечения и их последовательности. Основным методом лечения большинства детских опухолей головного мозга является хирургическая операция. Причем ее эффективность в большей степени зависит от раннего распознавания опухоли и хорошо спланированной бережной техники оперативного вмешательства.

10) При опухолях мозга метастазирование чаще всего происходит в пределах черепной коробки

Большинство опухолей головного и спинного мозга характеризуется отсутствием метастазов за пределами ЦНС. Склонные к метастазированию опухоли распространяются преимущественно по ликворным пространствам (ликвор — спинномозговая жидкость), что не характерно для опухолей внечерепной локализации.

11) Реабилитации не менее важна, чем само лечение

После тяжелого лечения и длительного пребывания в больнице многим пациентам очень трудно сразу вернуться к обычному образу жизни. Взрослые пациенты, и тем более дети, нуждаются в устранении его последствий в комплексной медико-психолого-социальной помощи. На восстановление физического, психологического и социального статуса людей, утративших эти способности в результате заболевания, направлена реабилитация. Выделяют несколько видов реабилитации: медицинская, физическая, психологическая, академическая, психолого-педагогическая, социальная реабилитация семьи.
Реабилитация должна осуществляться начиная с момента установления диагноза болезни и до полного возвращения человека в общество на всех этапах — госпитальном, амбулаторном и диспансерном.

12) Головной мозг имеет барьер к противоопухолевым препаратам

Головной мозг имеет гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, препятствующий проникновению в мозг крупных или полярных молекул, а также клеток крови, в том числе иммунной системы. ГЭБ — физиологический механизм, обеспечивающий постоянство внутренней среды головного и спинного мозга.
Поэтому многие противоопухолевые препараты не достигают опухоли мозга. Именно на преодоление этого барьера направлены современные исследования и методы лечения, такие как иммунотерапия.

13) Первичная опухоль мозга состоит из нескольких опухолей

Первичные опухоли мозга могут быть поликлональными, то есть состоять из нескольких видов, так называемых клонов опухоли. Лечение в таком случае должно содержать различные группы препаратов, поскольку каждый "клон" имеет свою чувствительность и резистентность к тому или иному противоопухолевому препарату.

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