13 ответов на трудные вопросы об опухолях головного мозга

Каждый, кто каким-то образом сталкивался с диагнозом "опухоль головного мозга", знает, как это страшно. Больше всего всегда пугает неизвестность. А между тем результаты лечения пациентов с каждым годом улучшаются. В том числе благодаря совершенствованию методов диагностики, хирургического лечения, лучевой терапии и химиотерапии, а также инновационных методов, таких как иммунотерапия и генная терапия. Главное — знать, что и как лечить. Независимый информационный портал Oncobrain.ru — проект благотворительного фонда Константина Хабенского — специально для проекта "Социальный навигатор" подготовил материал, в котором собраны ответы на самые важные вопросы об опухолях мозга.
В подготовке статьи участвовали эксперты фонда Константина Хабенского: Андрей Левашов, научный сотрудник отделения химиотерапии гемабластозов с группой нейроонкологии Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина и Эндже Валиахметова, детский онколог национального научно-практического центра нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко.
1) Опухоли головного мозга — это не рак
Среди злокачественных новообразований выделяют два вида заболеваний: рак и саркома. Рак — опухоль, образованная из клеток эпителиальной ткани. Саркома — опухоль, образованная из клеток соединительной ткани. Большинство первичных опухолей головного мозга — сложная структура, образованная преимущественно из глиальных клеток, реже нейронов. Поэтому подавляющее большинство первичных опухолей головного мозга неправильно называть раком.
2) Причины возникновения опухолей центральной нервной системы неизвестны
3) Среди всех онкологических заболеваний у детей опухоли мозга занимают второе место по распространенности
На первом месте — лейкозы, они составляют около 43% от всех детских опухолей. Частота обнаружения опухолей центральной нервной системы у детей составляет около 15-17%.
По данным межконтинентального ракового регистра, объединяющего данные из 86 раковых регистров пяти континентов, заболеваемость первичными опухолями головного мозга (включая менингиомы) составляет 6-19 случаев на 100 тысяч мужского и 4-18 случаев на 100 тысяч женского населения. Данная мировая статистика собирается Международным агентством по изучению рака (International Agency for research on cancer) при участии Всемирной организации здравоохранения. Официальные статистические данные в Российской Федерации по заболеваемости первичными опухолями центральной нервной системы — в среднем 4,8 случая на 100 тысяч населения в 2015 году. По данным государственной медицинской статистики, представленной Российским центром информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена "Злокачественные новообразования в России в 2015 году", абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов злокачественных новообразований мозга и других отделов ЦНС в 2015 году составило 4377 человек. Общая заболеваемость в РФ за 2015 год по данной локализации в 2015 году составила 8896 случаев, в том числе 655 детей в возрасте до 17 лет.
4) Доброкачественные опухоли ЦНС не менее опасны, чем злокачественные
Даже доброкачественная, медленно растущая опухоль может быть опасна для жизни, если она давит на структуры мозга, регулирующие жизненно важные функции организма (дыхание или кровообращение). В нейроонкологии встречаются доброкачественные опухоли, также способные распространять метастазы. Поэтому в комплекс первичного обследования всех пациентов, в том числе и с доброкачественными опухолями, включается магнитно-резонансная томография (МРТ) всех отделов центральной нервной системы.
Кроме того, даже доброкачественные опухоли не всегда можно эффективно излечивать, а в некоторых случаях они со временем способны перерождаться в злокачественные.
5) У опухолей головного мозга нет стадий, есть степени злокачественности
6) У взрослых заболевание часто проходит бессимптомно
Опухоль мозга может расти бессимптомно, а может сопровождаться характерными изменениями в организме. У взрослых заболевание чаще всего не сопровождается никакими симптомами, а у детей оно маскируется под детские инфекции. Симптомы можно разделить на общие и специфические (характерные для определенного типа новообразования). Общие симптомы возникают из-за давления, оказываемого опухолью на головной или спинной мозг: головная боль, быстрая утомляемость и слабость, тошнота и рвота, нарушение памяти, изменения личности, нарушение чувствительности и функций органов (осязания, зрения, слуха и обоняния), судороги (внезапные непроизвольные мышечные движения). Специфические симптомы появляются, когда опухоль затрагивает функциональные центры мозга, и зависят от локализации опухоли. Это могут быть: синдром сдавливания, нарушение равновесия и мелкой моторики, заторможенность, мышечная слабость или паралич, частичная или полная потеря зрения, нарушение глотания, слабость мимических мышц или онемение лица, двоение в глазах и др. Обязательно подробно информируйте доктора обо всех симптомах, которые вы заметили, в том числе о появлении новых или об изменении старых.
7) Ранняя диагностика значительно повышает шансы на выздоровление
Опухоль головного мозга — не приговор, при разных нозологиях (диагнозах) и данных пациента разные прогнозы на выздоровление. Ранняя диагностика опухолей центральной нервной системы способствует улучшению результатов лечения заболевания, но и при наличии массивного и метастатического поражения в ряде случаев возможно оказание эффективной медицинской помощи.
8) Подтвердить или опровергнуть наличие опухоли мозга невозможно без проведения МРТ
Для постановки диагноза обязательно проводятся: МРТ-исследование головного и спинного мозга с внутривенным контрастированием, цитологическое исследование спинномозговой жидкости. В случае выявление опухоли выполняется комплексное патоморфологическое исследование (исследование образцов ткани, в данном случае — опухоли) на биопсийном или послеоперационном материале.
9) Лечение опухолей мозга у детей значительно отличается от лечения таких же заболеваний у взрослых
10) При опухолях мозга метастазирование чаще всего происходит в пределах черепной коробки
Большинство опухолей головного и спинного мозга характеризуется отсутствием метастазов за пределами ЦНС. Склонные к метастазированию опухоли распространяются преимущественно по ликворным пространствам (ликвор — спинномозговая жидкость), что не характерно для опухолей внечерепной локализации.
11) Реабилитации не менее важна, чем само лечение
После тяжелого лечения и длительного пребывания в больнице многим пациентам очень трудно сразу вернуться к обычному образу жизни. Взрослые пациенты, и тем более дети, нуждаются в устранении его последствий в комплексной медико-психолого-социальной помощи. На восстановление физического, психологического и социального статуса людей, утративших эти способности в результате заболевания, направлена реабилитация. Выделяют несколько видов реабилитации: медицинская, физическая, психологическая, академическая, психолого-педагогическая, социальная реабилитация семьи.
Реабилитация должна осуществляться начиная с момента установления диагноза болезни и до полного возвращения человека в общество на всех этапах — госпитальном, амбулаторном и диспансерном.
12) Головной мозг имеет барьер к противоопухолевым препаратам
Головной мозг имеет гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, препятствующий проникновению в мозг крупных или полярных молекул, а также клеток крови, в том числе иммунной системы. ГЭБ — физиологический механизм, обеспечивающий постоянство внутренней среды головного и спинного мозга.
Поэтому многие противоопухолевые препараты не достигают опухоли мозга. Именно на преодоление этого барьера направлены современные исследования и методы лечения, такие как иммунотерапия.
13) Первичная опухоль мозга состоит из нескольких опухолей
Первичные опухоли мозга могут быть поликлональными, то есть состоять из нескольких видов, так называемых клонов опухоли. Лечение в таком случае должно содержать различные группы препаратов, поскольку каждый "клон" имеет свою чувствительность и резистентность к тому или иному противоопухолевому препарату.