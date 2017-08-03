Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов

В разных районах Крыма есть пляжи, оборудованные для отдыхающих, у которых есть особенности здоровья или инвалидность и, соответственно, особые потребности. Всего таких мест 13, как сообщается на официальном сайте министерства курортов и туризма республики. О том, какие условия созданы для маломобильных людей и групп на некоторых из этих пляжей, читайте в обзоре РИА Новости.

Пляж с "Голубым флагом"

Массандровский пляж в Ялте — один из самых обустроенных и современных. В частности, для инвалидов-колясочников созданы спуски, предусмотрены душ и туалет, оборудованные турникетами. При спуске на пляж и передвижении к воде отдыхающим помогают сотрудники пляжа.

В 2017 году этот пляж стал вторым в России, получившим международную премию "Голубой флаг". Эту награду получают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды.

Располагается пляж в городе Ялте, на ул. Дражинского, д. 31Г.

На берегу озера

Просторный пляж в районе озера Мойнаки занимает 892 метра береговой линии. Пляж управляется Национальным центром паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов и здесь имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха: пандус для съезда на пляж, перила для спуска людей в воду, теневые навесы, место для парковки автотранспорта инвалидов, оборудованные пешеходные дорожки, медицинские пункты, спасательная служба, массажные кабинки, теневая зона, душевые, туалеты.

Находится пляж по адресу поселок Заозерное, аллея Дружбы, д. 1

© РИА Новости / Юрий Лашов В разных районах Крыма есть пляжи, оборудованные для отдыхающих, у которых есть особенности здоровья или инвалидность © РИА Новости / Юрий Лашов В разных районах Крыма есть пляжи, оборудованные для отдыхающих, у которых есть особенности здоровья или инвалидность

Море и лечебная грязь

Чистый оборудованный пляж вдали от городской суеты расположен на базе отдыха "Прибой" (Саки). Отдыхающие здесь могут остановиться в пляжных домиках с горячей водой и собственной парковкой. Недалеко от пляжа находится лечебное озеро. Для инвалидов на пляже предусмотрен пандус для съезда к воде, перила для спуска в море, теневые навесы, место для парковки автотранспорта инвалидов. На территории также оборудованы пешеходные дорожки и кабинка для переодевания.

Расположен пляж в городе Саки на улице Морская, д. 4.

Песчаный лечебный берег

Территория санатория "Приморья" располагает обширной зоной лечебного песчаного пляжа, который находится на расстоянии 100 метров от главного спального корпуса. Пляж оборудован топчанами для получения лечебных процедур, двумя медицинскими павильонами, теневыми навесами, навесами рассеянной радиации, питьевыми фонтанчиками.

Для людей с ограниченными возможностями есть пандус для съезда на пляж, перила для спуска людей в воду, оборудованные пешеходные дорожки и ногомойки. Общая площадь пляжа составляет 1,7 гектара.

Располагается пляж по адресу город Евпатория, ул. Франко, д. 2/27.