Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов

В разных районах Крыма есть пляжи, оборудованные для отдыхающих, у которых есть особенности здоровья или инвалидность и, соответственно, особые потребности. Всего таких мест 13, как сообщается на официальном сайте министерства курортов и туризма республики. О том, какие условия созданы для маломобильных людей и групп на некоторых из этих пляжей, читайте в обзоре РИА Новости.
Пляж с "Голубым флагом"
Массандровский пляж в Ялте — один из самых обустроенных и современных. В частности, для инвалидов-колясочников созданы спуски, предусмотрены душ и туалет, оборудованные турникетами. При спуске на пляж и передвижении к воде отдыхающим помогают сотрудники пляжа.
В 2017 году этот пляж стал вторым в России, получившим международную премию "Голубой флаг". Эту награду получают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды.
Располагается пляж в городе Ялте, на ул. Дражинского, д. 31Г.
На берегу озера
Находится пляж по адресу поселок Заозерное, аллея Дружбы, д. 1
Море и лечебная грязь
Чистый оборудованный пляж вдали от городской суеты расположен на базе отдыха "Прибой" (Саки). Отдыхающие здесь могут остановиться в пляжных домиках с горячей водой и собственной парковкой. Недалеко от пляжа находится лечебное озеро. Для инвалидов на пляже предусмотрен пандус для съезда к воде, перила для спуска в море, теневые навесы, место для парковки автотранспорта инвалидов. На территории также оборудованы пешеходные дорожки и кабинка для переодевания.
Расположен пляж в городе Саки на улице Морская, д. 4.
Песчаный лечебный берег
Для людей с ограниченными возможностями есть пандус для съезда на пляж, перила для спуска людей в воду, оборудованные пешеходные дорожки и ногомойки. Общая площадь пляжа составляет 1,7 гектара.
Располагается пляж по адресу город Евпатория, ул. Франко, д. 2/27.