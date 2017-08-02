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Социальный навигатор
Жизнь без преград

Новогодний калейдоскоп "Душевного Bazar’а" поможет стать волшебником

10:0002.08.2017
(обновлено: 10:02 02.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНовогодний калейдоскоп «Душевного Bazar’а» поможет стать волшебникомНовогодний калейдоскоп «Душевного Bazar’а» поможет стать волшебником
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Елизавета Яковлева специально для проекта "Социальный навигатор"

Когда до наступления Нового года остается всего месяц, красочные, представления, рождественские распродажи и прочие развлечения не обходят стороной ни одного человека, кружа его в вихре беззаботного веселья. Именно в декабре уже в восьмой раз пройдет самая масштабная в нашей стране новогодняя благотворительная ярмарка — "Душевный Bazar".

Душевный Bazar прошел в Гостином дворе
© Фото : Предоставлено проектом "Душевный Bazar"
"Душевный Bazar-2016" собрал более 9 миллионов рублей
И каждый раз задача организаторов и участников этого события — сделать его достойным конкурентом всем остальным торжествам, не упустив при этом главного: сделать праздник осмысленным, помочь, отдыхая, подопечным нескольких десятков некоммерческих организаций, и вовлечь в благотворительность еще больше людей. Хорошее настроение каждого участника этого взаимодействия — лучший тому помощник!

"От "Душевного Bazar'а" ждут не только подарков или участия в мастер-классах, сюда приходят за атмосферой — за неуловимой душевностью, из года в год согревающей всех посетителей, за новогодним настроением, за добрыми воспоминаниями, когда перед глазами всплывают картинки из детства: пушистая елка, бенгальские огни, сладкий запах мандаринов и добрая музыка… Новый год — сам по себе сплошное волшебство, но наша задача — превратить его в инструмент общественной пользы", — рассказывает руководитель благотворительной ярмарки "Душевный Bazar" Инга Моисеева.

Каждая такая ярмарка — это особая тема, новый ракурс, уникальный план мероприятий. Организаторы стараются сделать его таким же душевным, что и раньше, но совершенно не похожим на предыдущий, а главное, наполнить событие смыслом: приносить пользу через праздник. Это работает на всех уровнях — от сувенирной продукции отдельно взятого благотворительного фонда до общей концепции оформления пространства. Двигаясь в одном направлении вместе с каждым участником ярмарки, команда проекта стремится создать единую среду, в которой легко и просто научиться отзывчивости.

Кто ответит за Душевный Bazar в 2017 году?
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Кто ответит за "Душевный Bazar" в 2017 году?
В этом году темой "Душевного Bazar'a" станет новогодний калейдоскоп, каждое стеклышко которого уникально. Помимо большого разнообразия потрясающей продукции, интересных мастер-классов и общения с самыми главными благотворителями страны у гостей ярмарки появится возможность открыть для себя новые способы помогать прямо здесь и сейчас, а также в интерактивной форме познакомиться с социальным программами и проектами НКО-участников.

"Душевный Bazar" — 2017 станет для посетителей не только праздником, но и своеобразной работой над собой, неким ретритом и приобщением к благотворительности на месте: пополнить foodboх едой для нуждающихся, сдать ненужную одежду, принять участие в социальном исследовании, отправить открытку в дом престарелых, пообщаться с выпускниками домов-интернатов… Включиться в работу фондов — участников ярмарки можно будет буквально на каждом шагу.

Жизнь замечательных людей: истории волонтеров в благотворительных фондах
© РИА Новости / Кирилл Брага
Жизнь замечательных людей: истории волонтеров в благотворительных фондах
Прокручивая в голове калейдоскоп разных способов помощи и разных ее направлений, применяя эти знания на практике и совершая полезные покупки, сложно не заметить, как просто и приятно делать нужные и важные дела в душевной и дружеской обстановке.

51 некоммерческая организация и социальные предприниматели уже готовятся к ярмарке. На официальных страницах мероприятия в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" уже началось знакомство с участниками ярмарки. Нажимайте кнопку "Пойду", чтобы не пропустить самое интересное.

Информацию об участниках ярмарки, способах помочь социальным проектам, а также обо всех интерактивных познавательно-развлекательных площадках и новогодних подарках, которые можно будет найти на "Душевном Bazar'e" в 2017 году, мы также будем сообщать в интернете. Ищите новости и анонсы по хештегу #яотвечаюзаbazar. И обязательно присоединяйтесь!

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Жизнь без преград
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