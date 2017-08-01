Бионический глаз вернул мужчине зрение и помог увидеть лицо дочери

Внедрение и развитие в России системы бионического глаза станет важной частью социализации слепоглухих пациентов и поможет им вернуться к активной жизни. Об этом сегодня на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Дмитрий Поликанов.

"Имплант не дает полноцветное зрение, но для человека, который ничего не видел, это существенный прогресс с точки зрения его социализации и возвращения к активной жизни", — подчеркнул он.

По словам Поликанова, к настоящему моменту в России насчитывается около 44-45 тысяч человек с нарушениями слуха и зрения. Всем им необходима качественная квалифицированная помощь в регионах, поэтому новая технология должна быть доступна по всей стране.

"Такая операция должна стать доступной для тысяч россиян, которые страдают от проблем сетчатки. Важно, чтобы в стране появились новые центры, где можно проводить подобные операции. Эти технологии позволят им заново вернуться в активную жизнь, стать полноценными членами общества", — отметил он.

Необходимость распространения опыта столичных специалистов в другие регионы России подчеркнул и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

"Мы должны думать о том, чтобы приближать технологию к людям. Страна огромная, в Москву не наездишься. Поэтому наша вторая задача — отработать технологию распространения по стране", — сказал он.

В дальнейшем планируется развивать не только общедоступность бионического глаза, но и методы лечения пациентов с нарушением слуха. Об этом в ходе пресс-конференции заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Сегодня мы рассматриваем случай приобретенной глухоты, а в дальнейшем сможем восстанавливать зрение людям с генетическим поражением сетчатки", — подчеркнула она.

30 июня впервые в России была проведена операция по восстановлению зрения у слепоглухого пациента с использованием бионического глаза. 59-летнего Григория Ульянова из Челябинска прооперировали специалисты Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА.

Устройство, установленное пациенту, состоит из специальных очков с маленькой видеокамерой, блока обработки сигнала и электростимулятора с 60 электродами, который вживляется в сетчатку глаза. Изображение с камеры обрабатывается и предается на имплант по беспроводной связи.

Как отметили участники пресс-конференции, система работает исправно, а сам пациент чувствует себя хорошо и скоро сможет самостоятельно ориентироваться как у себя дома, так и в условиях незнакомой местности. В ходе первого этапа реабилитации он уже смог увидеть лицо дочери, а также других близких.