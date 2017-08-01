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Жизнь без преград

"Пантеон 21": выставка-откровение о жизни до онкологии

12:5901.08.2017
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© РИА Новости / Александра АгранатПантеон 21: выставка-откровение о жизни до онкологииПантеон 21: выставка-откровение о жизни до онкологии
© РИА Новости / Александра Агранат

В рамках проекта "Новое пространство" Театра наций при поддержке фонда "Подари жизнь" проходит выставка крымского фотографа Дарины Аксеновой "Пантеон 21". Здесь представлены работы, сделанные до того, как у Дарины обнаружили рак. Она борется с ним уже шесть лет. На фотографиях — пейзажи Крыма, друзья и родные, ее жизнь до и период, когда фотограф, по ее собственному выражению, "брала бога на слабо".

Как рассказывает Дарина, эта выставка стала началом откровения. "Не показав до, не будет после. Люди на выставке познакомятся с человеком, которого больше никогда не увидят, хотя он живой. Говорят же иногда, что человек при жизни мертв — я так и жила. Я была абсолютно равнодушной. Эти все фотографии об этом. На них обреченность", — рассказала Дарина.

© Дарина Аксенова"Все чувствуют Крым Олимпом, а я чувствую его таким", - говорит Дарина.
© Дарина Аксенова
"Все чувствуют Крым Олимпом, а я чувствую его таким", - говорит Дарина.

По словам Дарины, на выставке она отпустила свою жизнь до. "Накануне моего рецидива и попадания в больницу я нашла умирающую чайку на пляже. Я взяла ее домой. Она умерла у меня на руках, но перед смертью расправила крылья. Примерно то же самое я чувствую сейчас", — отметила девушка.

Она также рассказала, что планирует создать выставку-продолжение. На ней Дарина хочет показать жизнь в больнице такой, какой ее еще не видели. "Следующая выставка будет называться "Шлях", в переводе с украинского — "путь". Это не будет постановка. Это будет жизнь, и это будет правда, которая доказывает, что мы, больные, не требуем жалости, мы тоже видим красоту, невзирая на все ужасы", — подчеркнула Дарина.

Среди гостей на открытии выставки была народная артистка России Чулпан Хаматова, соучредитель фонда "Подари жизнь" — именно она когда-то встретила Дарину в больнице. "Дарина — осмысление жизни, бытия, мой личный подарок. Она подарила мне стойкость. Если бы я оказалась на ее месте, я бы сломалась. Я бы жаждала жалости по отношению к себе. Она ведет себя так, как будто она тот человек, который будет помогать всем вокруг", — рассказала Чулпан Хаматова.

Она также отметила, что ей очень нравятся работы Дарины. "Мне кажется, что она очень талантливый фотограф. Я привела свою подругу, Ольгу Лавренкову. Это суперфотограф, которая делала съемки для разных крупных изданий. Она сказала, что все прекрасно. Это правда талантливые фотографии. А те фотографии, что она делала в больнице, — это что-то уникальное. Потрясающий взгляд", — отметила Чулпан Хаматова.

"Пантеон 21" продлится до 6 августа. Для Дарины важно помочь фонду, который так помогает ей сейчас. На выставке стоит ящик для сбора пожертвований, каждый посетитель может внести любую сумму.

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Жизнь без преград
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