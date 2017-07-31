В Тульском марафоне теперь могут участвовать благобегуны

Партнером Тульского марафона стала фандрайзинговая платформа «Сделай!» - благодаря этому его участники теперь смогут бежать не только ради спортивной цели, но и посвятить свой старт подопечным благотворительных фондов. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы «Сделай!».

Тульский марафон пройдет 27 августа, его участники смогут выйти на дистанции 10, 21,1 и 42,2 километра, будет также детская дистанция. А 1 октября состоится финальный забег Тульского марафона — Яснополянский ультратрейл с дистанциями 10, 30 и 50 километров. В забегах примет участие более 1000 спортсменов из разных регионов.

"Любой спортсмен сможет попробовать себя в роли фандрайзера! Сейчас спортивный фандрайзинг — модный способ помогать и участвовать в благотворительности!" — отмечает Иван Старостин, соучредитель и идеолог платформы "Сделай!".

Механизм прост: участник забега создает свой "Поступок", рассказывает о нем в соцсетях друзьям и единомышленникам и призывает их поддержать данную инициативу в пользу выбранного благотворительного фонда.

"Мы чувствуем определенную социальную ответственность и понимаем, что такая большая масса людей, которые любят спорт, бег и событийный туризм, может сделать огромное доброе дело и помочь тем людям, которые нуждаются! — замечает Александр Россихин, генеральный директор серии Тульского марафона. — Пусть по крохе, но большой нашей беговой семьей мы можем помогать и реализовывать важную миссию в обществе — быть благобегунами и помогать!"