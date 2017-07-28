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Социальный навигатор
Жизнь без преград

Главным героем нового сериала станет человек с ограниченными возможностями

14:3228.07.2017
(обновлено: 14:34 28.07.2017)
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© Марина Силаева, Программа "Лыжи мечты"Актер Роман Васильев, режиссер Владлена Санду и Евгений БелоголовцевАктер Роман Васильев, режиссер Владлена Санду и Евгений Белоголовцев
© Марина Силаева, Программа "Лыжи мечты"

Анна Коузова, программа "Лыжи мечты", — специально для проекта "Социальный навигатор"

Молодой режиссер и сценарист Владлена Санду, приступившая к работе над детективной драмой о молодом адвокате с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП), убеждена, что один из важных этапов подготовки к съемкам — глубокое изучение жизни людей с подобным диагнозом. Она и исполнитель роли молодого адвоката с ограниченными возможностями актер Роман Васильев пообщались с 29-летним Евгением Белоголовцевым.

Евгений — сын актера и телеведущего Сергея Белоголовцева и Натальи Белоголовцевой. В отличие от брата-близнеца, он родился с несколькими тяжелыми диагнозами, среди которых ДЦП. Благодаря поиску эффективных способов реабилитации родители Евгения не только добились того, что их сын стал лучше ходить, крепче стоять на ногах, четче говорить, — личная история послужила стартом для помощи особенным людям по всей стране: Белоголовцевы основали всероссийскую программу терапевтического спорта "Лыжи мечты", участниками которой стали более 5 тысяч человек с тяжелыми диагнозами (ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушение слуха и зрения и др.).

Несмотря на диагноз, Евгений окончил театральный институт и работал телеведущим. Режиссеру и исполнителю главной роли было важно узнать, с какими ситуациями он сталкивался в жизни, как ощущает себя в обществе и чувствует свое тело.

"Я убеждена, что путь изучения любой проблемы на уровне драматургии строится через реальность, поэтому для нас так важен прямой контакт с людьми, которые могут поделиться своим опытом, — рассказывает Владлена. — Главный герой мечтает стать хорошим и востребованным адвокатом, но в нашем обществе человеку с таким диагнозом сложно подниматься по карьерной лестнице. До сих пор в России к людям с ДЦП многие относятся просто как к инвалидам, но важно признать, что они могут и имеют право так же строить карьеру, добиваться успеха и быть признанными. В нашем сериале герой с ДЦП, преодолевая трудности и стереотипы, будет идти к своей цели".

Роман признался, что раньше ему никогда не приходилось общаться с особенными людьми: "Я ехал в метро и думал, что я скажу Жене, как начну разговор, — признается Роман, — и понимал, что жутко волнуюсь. И от этого уже можно отталкиваться. Даже просто общаться обычным людям с особенными бывает неловко из-за отсутствия достаточного просвещения на эту тему. Кого-то бросает в сторону жалости, но жалость здесь неуместна".

Для Евгения опыт такого откровенного общения на тему своих особенностей тоже стал необычным. Вдохновитель создания программы "Лыжи мечты" признался, что сформулировать некоторые вещи довольно сложно. Молодой человек рассказал о своей учебе в институте и о том, что мечтает снова работать телеведущим, но вакансий для людей с ДЦП сейчас в этой сфере нет.

Комментарий специалиста

Наталья Перфилкина, психолог с 25-летним стажем работы, в том числе с людьми с ОВЗ, мама ребенка с диагнозом ДЦП:

"У людей с ДЦП большая проблема с принятием своего тела. У них в разной степени плохо развита моторика, но чаще всего отлично работает память. Многие из людей с диагнозом ДЦП обладают развитой способностью к целеполаганию — они уперты и могут добиваться своей цели, они действительно зачастую обладают большим потенциалом. Однако если человек с таким диагнозом не преодолеет неприятие себя, постоянное сравнение себя с другими в пользу других, то его потенциал не сможет реализоваться. И в этом, конечно, люди с ДЦП похожи на всех прочих, с той разницей, что принять себя при имеющихся особенностях тела им еще сложнее. Для того чтобы им помочь, мало любящей и принимающей семьи. Нужно как можно больше говорить и показывать примеры успешных людей с ОВЗ, а они действительно есть! Люди с ДЦП женятся и выходят замуж, рожают детей, становятся врачами, музейными работниками, IT-специалистами и так далее. С этой точки зрения фильмы о людях с ДЦП и другими особенностями развития — очень положительная тенденция для России".

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Жизнь без преград
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