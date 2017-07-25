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Жизнь без преград

Международную версию "Прикасаемых" представят в Лондоне

10:5225.07.2017
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© РИА Новости / Александра АгранатМеждународную версию Прикасаемых представят в ЛондонеМеждународную версию Прикасаемых представят в Лондоне
© РИА Новости / Александра Агранат

В Национальном театре Великобритании состоится премьера международной версии спектакля "Прикасаемые". Как сообщили в фонде поддержки слепоглухих "Со-единение", действо запланировано на 14 октября. Спектакль рассказывает о том, как общаются и живут слепоглухие и зрячеслыщащие люди.

Аста Грётинг, Прикосновение, 2015
© Фото : предоставлено фондом V-A-C
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В Лондоне спектакль будет идти на русском, английском, французском и жестовом языках, с субтитрами и аудиодескрипцией. В международных "Прикасаемых" наравне с известными актерами России и Великобритании сыграют пятеро российских, двое британских и один французский слепоглухой актер.

В ноябре запланированы премьерные показы в России на Санкт-Петербургском международном культурном форуме и во Франции.

Проект реализуется центром творческих проектов "Инклюзион" и театральной компанией Graeae при участии Британского совета и фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Для создания международной версии спектакля была приглашена Дженни Силей, художественный руководитель театральной компании Graeae, которая выступила сорежиссером спектакля с британской стороны.

Одну из главных линий постановки спектакля составят истории двух слепоглухих — Хелен Келлер, американской писательницы, лектора и политической активистки, и Ольги Скороходовой, первой слепоглухой женщины в российской науке. На их примере можно будет наблюдать, как развивалось отношение к слепоглухим людям в разных частях света.

Ученые из разных стран обсудили проблемы слепоглухих
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ученые из разных стран обсудили проблемы слепоглухих
Как отметила продюсер Виктория Авдеева, оригинальная версия "Прикасаемых" была создана для того, чтобы повысить осведомленность о слепоглухих людях в России: "Но слепоглухие наименее видимы и наименее включены в профессиональную культурную деятельность не только в России, но и в мире. Спектакль стал возможностью для слепоглухих актеров рассказать их историю, он повлиял на развитие инклюзивного театра в России в целом. И сейчас я очень волнуюсь, перенося "Прикасаемых" в Великобританию, ведь в нем мы исследуем саму природу коммуникации вне различных культур и языков".

В рамках подготовки к спектаклю все участники смогут обменяться опытом. В России узнают об организации доступной среды в театральном пространстве, которую активно развивает Национальный театр Великобритании, а центр творческих проектов "Инклюзион" поделится с иностранными коллегами технологией создания спектакля "Прикасаемые", ведь почти нигде в мире на театральную сцену еще не выходили слепоглухие люди.

По словам драматурга Марины Крапивиной, в британской версии спектакля будет соблюдаться принцип равноправия — слепоглухие герои теперь будут рассказывать свои истории самостоятельно. Она отметила, что раньше профессиональные актеры выполняли лишь вспомогательную роль референтов от лица слепоглухих, теперь же они будут вступать с героями в диалог, рассказывая и свои истории.

"Это будет полноценное сотрудничество и коммуникация между двумя мирами, — сказала Марина Крапивина.

Первая версия спектакля "Прикасаемые" создавалась в Москве в рамках международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" на сцене Государственного театра наций. Премьера с успехом прошла 19 апреля 2015 года. С этого момента "Прикасаемые" были показаны более 30 раз, в них сыграли выдающиеся актеры Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Евгений Цыганов. Спектакль был номинирован на самые престижные российские премии, в том числе на российскую театральную премию "Золотая маска".

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