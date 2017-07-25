Жители Москвы подарили нуждающимся более двух тысяч гаджетов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В рамках акции "Доброе дело" малообеспеченные граждане, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи Москвы получили от жителей столицы около двух тысяч смартфонов, планшетов и другой электроники, сообщает официальный портал мэра города.

"Москвичи и коммерческие компании дарят не только компьютеры целиком, но и комплектующие для них. То есть мониторы, блоки питания, материнские платы, системные блоки и другое. Из железа волонтеры проекта собирают готовые устройства и устанавливают необходимое программное обеспечение", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Доброе дело" Департамента информационных технологий Москвы Алексея Галюжина.

Суть проекта в том, что все желающие дарят нуждающимся подержанные, но при этом исправные гаджеты. Чаще всего москвичи делятся старыми, но рабочими компьютерами. В дар также можно преподнести телевизор, планшет, ноутбук, электронную книгу, флешку и даже веб-камеру.

Передать технику можно через бесплатного курьера, оформив заявку на сайте проекта, или сдать самостоятельно в павильоне "Умный город" на ВДНХ, в территориальных центрах социального обслуживания, центрах социальной помощи семье и детям или в одной из 20 библиотек ЮАО.