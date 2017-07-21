Фонд Константина Хабенского запускает новый информпортал об опухолях мозга

Благотворительный фонд Константина Хабенского запускает независимый информационный портал. Он называется Oncobrain.ru — здесь собрана вся важная и нужная информация как для тех, кто столкнулся с диагнозом "опухоль головного мозга" сам, так и для их близких и родных.

На сайте публикуются статьи, которые отвечают на первостепенные вопросы: как и почему возникает заболевание, где лечиться, можно ли делать это в России, как восстановиться после болезни? Все статьи подготовлены и верифицированы ведущими российскими экспертами в сфере онкологии.

Также на ресурсе можно найти данные о диагностике и видах лечения опухолей мозга, информацию о реабилитации после перенесенного заболевания, о том, как и где получить психологическую поддержку.

Как сообщили в фонде, редакционный совет Oncobrain.ru будет расширяться, материалы на портале будут обновляться постоянно. Алена Мешкова, директор Благотворительного фонда Константина Хабенского: "Сфера детской онкологии развивается стремительно, гораздо быстрее, чем мир гаджетов и компьютерных технологий. Мы понимаем, что разобраться во всем этом обычному человеку, неожиданно столкнувшемуся с заболеванием, очень сложно. А у нашего фонда есть драгоценный ресурс, накопленный за девять лет работы: пул экспертов, которым мы доверяем и которые являются главными специалистами по теме опухолей мозга, и опыт работы с заболевшими детьми и их семьями. Поэтому в поддержку темы, в которой мы уверены на сто процентов, мы и создали Oncobrain.ru — площадку, которую мы будем постоянно развивать, дополняя все новыми материалами про детей и взрослых и постепенно превращая ее в главный ресурс на тему опухолей мозга и нейроонкологии в целом".

Ольга Желудкова, детский онколог высшей категории, профессор Российского научного центра рентгенорадиологии, член экспертного совета фонда Константина Хабенского, отмечает, что ресурс будет крайне важным и полезным и для врачей: "Большинство родителей, которые обращаются в фонд за помощью или приходят к врачу, как правило, не имеют специальной медицинской подготовки и задают очень много вопросов. Поэтому важно, чтобы был ресурс, где они могли бы спокойно, вдумчиво изучить информацию, написанную на доступном для них языке, и получить представление о дальнейшем алгоритме действий. А еще Oncobrain.ru — это сайт не только для родителей, но и для врачей, которые впервые столкнулись с данным диагнозом. Особенно это касается врачей широкой специализации и врачей в регионах. На сайте они могут узнать о нюансах и особенностях лечения, маршрутизации пациента, особенностях психологической поддержки пациента и его семьи".

Папа одного из подопечных фонда, Максим Чистолинов, рассказал историю лечения своего 11-летнего сына Пети: "Так получилось, что наш сын лечится от опухоли головного мозга уже шесть лет. Тяжелее всего было вначале, когда мы не знали, куда бежать, кого слушать, как взять себя в руки. Скорее всего, у всех родителей, как и у нас, первая реакция — это шок. На волне этого шока возникают два вопроса: почему это случилось и что делать? В этот момент очень важно услышать мнение грамотных, высококлассных специалистов, которые уверены в своих действиях. Нам помогли знакомые, которые нашли в интернете подробности по лечению нашего типа опухоли, описание протокола лечения, и постоянно снабжали нас краткими выдержками, в том числе из англоязычных ресурсов. Теперь Oncobrain.ru поможет другим родителям справиться с шоком за счет четкого и позитивного изложения материала и высокого авторитета специалистов, состоящих в редакционном совете. Большинство вопросов, которые появлялись у нас во время лечения, подробно, грамотно и тактично раскрыты на сайте. Я буду рекомендовать всем близким и знакомым заранее прочитать про симптомы опухолей и про первые действия при подозрении на них. Это то, что надо знать до того, как столкнешься с заболеванием, а не после".

Благотворительный фонд Константина Хабенского создан в апреле 2008 года. Здесь помогают детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы.