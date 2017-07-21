Дети с инвалидностью совершили восхождение на Эльбрус

Участники проекта фонда "Жизнь в движении", дети с ограниченными физическими возможностями, совершили восхождение на Эльбрус, сообщили организаторы. "Ребята уже в пятый раз доказывают столь ярким примером — восхождением на самые высокие горные вершины мира, — что никакие болезни и физические недостатки не являются препятствием для достижения людьми высоких результатов. Нет и не может быть ограничений для человека ограниченных возможностей. Мы все равны. Я восхищаюсь мужеством и героизмом 16-летней Полины, поднявшейся на Эльбрус на протезе. Это пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты и верить", — сказал художественный руководитель Государственного театра наций, член попечительского совета фонда "Жизнь в движении" народный артист России Евгений Миронов.

В состав экспедиции благотворительного марафона вошли девять человек. На вершину Эльбруса по западному склону — высоту 5642 метра — поднялись автор проекта "Жизнь в движении" и соучредитель одноименного фонда Наталья Шагинян-Нидэм, директор Филимонковского детского дома Михаил Маслов, врач Анна Фомина, Ольга Поздеева, фотограф и видеограф Евгений Егоров.

Полина Рахмелюк была настоящим лидером среди ребят, она совершила это восхождение с протезом и дошла до самого высокого перевала Европы — высоты 5300 метров. Также в команду вошли двое ребят с физическими и ментальными ограничениями из Филимонковского детского дома Анжела Мартинович и Женя Бойцов. Анжела вместе с Полиной дошла до высоты 5300 метров, Женя — до высоты 5000 метров.

Полина все еще не может прийти в себя после восхождения: "У многих людей есть стереотипы, что только человек подготовленный и здоровый физически и морально может подняться на Эльбрус, но я была уверена, что это не так, и мне хотелось это доказать. Также мне очень хотелось выйти из своей зоны комфорта, ведь я больше люблю сидеть дома и рисовать. Для меня это был первый выход в горы. Я еще в шоке от того, что это сделала. Если честно, я горжусь собой".

"Это восхождение для ребят просто необходимо. Они изменяются, они становятся лидерами. Я уверена, что дети, которые преодолевают что-то в себе, поведут за собой других ребят и докажут еще не раз, что невозможное возможно", — прокомментировала Наталья Шагинян-Нидэм.