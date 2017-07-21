В Павловске скоро откроется стационар детского хосписа

Санкт-Петербургский детский хоспис завершает строительство нового стационара в городе Павловске, сообщает пресс-служба хосписа. Теперь у детей Ленинградской области с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями появится место, где в самые тяжелые минуты жизни не будет страшно, больно и одиноко.

В новом стационаре Санкт-Петербургского детского хосписа будет девять палат для семейного пребывания, палаты интенсивной терапии, гостиная, обеденный зал, игровая и сенсорная комнаты. У родителей и пациентов будет возможность гулять и проводить время в одном из красивейших мест города: здание расположено в парке "Мариенталь", в непосредственной близости от дворца императора Павла I.

В Санкт-Петербургском детском хосписе верят: нельзя добавить дней жизни, но можно и нужно добавить жизни дням, поэтому одна из главных задач детского хосписа — повышение качества жизни ребенка с тяжелым или неизлечимым заболеванием. В стационарах и паллиативных центрах хосписа ничто не напоминает больницу. Главная цель — создать теплую домашнюю обстановку, в которой пациентам комфортно, уютно, спокойно и не страшно.